Populacije divljih životinja širom svijeta smanjile su se u prosjeku za 73 odsto od 1970. do 2022. godine, pokazuje najnoviji izvještaj WWF-a.

Izvor: Sergio Pitamitz / VWPics / Profimedia

Populacije divljih životinja širom svijeta smanjile su se u prosjeku za 73 odsto tokom poslednje 52 godine, pokazuje najnoviji izvještaj Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF) za 2026. godinu. Istovremeno, istraživanje ukazuje da je oporavak životinjskog svijeta moguć ukoliko se otklone glavni uzroci uništavanja prirode, naročito u energetskom, prehrambenom i finansijskom sektoru.

Iako je ukupan procenat pada ostao isti kao u izvještaju iz 2024. godine, nova analiza obuhvata dodatne podatke o životinjskim populacijama i duži period praćenja, što potvrđuje ozbiljnost gubitka biodiverziteta širom planete.

Indeks žive planete (Living Planet Index - LPI), koji izrađuje Londonsko zoološko društvo (ZSL), obuhvata 35.803 trenda promjena brojnosti populacija kod 5.790 vrsta kičmenjaka, praćenih od 1970. do 2022. godine.

Prema rezultatima istraživanja, najveći pad zabilježen je u slatkovodnim ekosistemima, gdje su praćene populacije u prosjeku smanjene za 85 odsto. Slijede kopneni ekosistemi sa padom od 69 odsto, dok je kod morskih vrsta zabilježen pad od 59 odsto.

Iako ukupni rezultati ukazuju na ozbiljan negativan trend, istraživači ističu da situacija nije jednako loša kod svih životinjskih populacija.

Naime, polovina populacija obuhvaćenih istraživanjem ostala je stabilna ili je zabilježila rast brojnosti, dok je ukupan negativan rezultat posljedica velikih padova kod drugih populacija.

Izvještaj tako pokazuje da, uprkos zabrinjavajućem smanjenju brojnosti divljih životinja, postoje mogućnosti za njihov oporavak ukoliko se preduzmu odgovarajuće mjere zaštite prirode.

Napomena: Pad od 73 odsto odnosi se na prosječnu relativnu promjenu veličine praćenih populacija, a ne na nestanak 73 odsto svih divljih životinja na planeti.

(Mondo.rs)