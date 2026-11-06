Ukupno 1.326 hotela u Holandiji pridružilo se tužbi protiv platforme "Buking" zbog nezakonitih uslova rezervacije hotela, objavila je radio-stanica BNR, pozivajući se na Udruženje holandske ugostiteljske industrije (KHN).

Izvor: SMARTLife

Kako se navodi, hoteli traže nadoknadu štete nastale zbog uslova rezervacije koji im zabranjuju da nude niže cijene na drugim platformama.

Sud pravde EU je 2024. godine presudio da takva praksa krši zakon o konkurenciji. Hoteli namjeravaju da nadoknade znatan dio provizija isplaćenih "Bukingu" između 2004. i 2024. godine. Očekuje se da će rasprava u ovom slučaju biti na Okružnom sudu u Amsterdamu 2027. godine.

Slučaj nema veze sa drugom tužbom protiv "Bukinga" koju su podnijele potrošačke organizacije.

U junu su Fondacija za zaštitu potrošača i holandsko udruženje potrošača /Consumentenbond/ podnijeli tužbu protiv "Bukinga" zbog, kako tvrde, nezakonitog naduvavanja cijena hotela i kršenja zakona o zaštiti potrošača.