Nekoliko letova širom Evrope preusmereno je zbog dojava o bombama, a među pogođenima su avioni koji su leteli iz Dablina i Helsinkija za Rim, kao i četiri leta ka Pragu.

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Nekoliko letova širom Evrope preusmjereno je zbog prijetnji bombom.

Jedan od pogođenih aviona bio je Erbas A320 kompanije Er Lingus, koji je letio iz Dablina za Rim. Avion je proglasio vanredno stanje i sletio u vazduhoplovnu bazu Evre na sjeveru Francuske.

U međuvremenu, finska avio-kompanija Finer saopštila je da je u četvrtak upućena prijetnja bombom jednom od njenih aviona koji je letio iz Helsinkija za Rim. Avion je bio u pratnji vojnih vazduhoplovnih snaga i sletio je prema planu.

Policija u Češkoj Republici saopštila je da se četiri leta koja su išla prema Pragu „pripremaju za slijetanje“ nakon što su „primila prijetnju u vezi s postavljanjem improvizovane eksplozivne naprave“.

„Procjenjujemo da je relevantnost prijetnje niska“, navela je češka policija na društvenoj mreži X, dodajući da će „pirotehničke provjere biti sprovedene na svim avionima“ nakon slijetanja.

Prije dva dana najmanje sedam letova bilo je pogođeno sličnim prijetnjama.

(BBC/MONDO)