Požar je izbio na brodu u Ormuskom moreuzu usljed bojazni od nove vojne eskalacije u sukobu Amerike i Izraela sa Iranom, javila je danas britanska Agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO).

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

U saopštenju se navodi da je kapetan drugog broda prijavio incident.

Uzrok požara i stanje broda i posade još nisu poznati.

Prema podacima UKMTO, požar je izbio na brodu u vodama kod obala Omana, prenosi njemačka DPA.

Američka mornarica donedavno je pratila tankere kroz moreuz.

U proteklih nekoliko sedmica, iranske snage pojačale su svoje napade na brodove u regionu.