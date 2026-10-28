Vazduh iznad Los Anđelesa tokom razornog požara u Kaliforniji bio je zasićen olovom i do 80 puta više od uobičajenih vrijednosti, a toksičnom dimu bilo je izloženo oko sedam miliona ljudi.

Izvor: TheImageDirect.com

Požar koji su vjetrovi Santa Ana 7. januara 2025. proširili iz kanjona Iton prema Altadeni u Kaliforniji stvorio je ogroman oblak dima koji je prekrio oko sedam miliona stanovnika Los Anđelesa.

Nova studija pokazuje da je vazduh tokom 24 sata bio zasićen olovom u koncentracijama i do 80 puta višim od uobičajenih. To je jedan od glavnih zaključaka istraživanja koje su sprovele hemičarke sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju (Kaltek), piše Sajens alert.

Toksični sastav urbanog dima

Studija objavljena u časopisu Sajens advansis otkriva da je dim, osim olova, sadržao i visoke koncentracije hlora, broma, cinka, bakra i arsena. Istraživački tim, koji su predvodile Harula Balijaka i Nga Ng, ističe da dim iz urbanih požara nosi specifične zdravstvene rizike u poređenju sa dimom šumskih požara. Na tom području izgorelo je više od 9.000 objekata, uključujući kuće, elektroniku i vozila.

"Za razliku od dima šumskih požara, koji je decenijama u fokusu istraživanja, ovaj oblak nastao je sagorijevanjem kuća, vozila i infrastrukture. Riječ je o potpuno drugačijem gorivu sa posebnim hemijskim potpisom", naveo je naučni tim.

Razmjere izloženosti stanovništva

Kaltekova stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Piko Riveri bilježila je podatke o zagađenju u realnom vremenu. Kvalitet vazduha bio je najgori tokom prva dva dana požara.

Podaci pokazuju da je 9. januara oko sedam miliona stanovnika bilo izloženo koncentracijama olova većim od 50 nanograma po kubnom metru. Uobičajeni dnevni nivo olova u Piko Riveri iznosi u prosjeku 0,6 nanograma po kubnom metru.

"Zanimljivo je da je broj izloženih ljudi nastavio da raste kako se oblak širio, iako su vršne koncentracije opadale jer se vatra premiještala sa objekata na nenaseljena područja", navode Balijaka i njen tim.

Slične rezultate objavio je i tim sa Univerziteta Kalifornija u Los Anđelesu (UCLA) na osnovu podataka sa svojih mjernih stanica.

Poređenje sa požarima u prirodi

Istraživači sa Kalteka uporedili su podatke sa onima iz šumskog požara koji je izbio u nenaseljenom području Riversajda 2024. godine. U poređenju sa tim požarom, dim iz kanjona Iton sadržao je 50 puta veću koncentraciju olova, sedam puta više hlora i broma, četiri puta više cinka, kao i tri puta više bakra i arsena.

Mnoge kuće u Altadeni izgrađene su u prvoj polovini 20. vijeka, kada su se često koristile olovne boje i bromirani usporivači gorenja, što bi moglo da objasni izuzetnu toksičnost dima.

Nepoznate zdravstvene posledice i budući rizici

Zdravstvene posledice po ljude koji su bili izloženi dimu još uvijek nisu poznate. Naučnike zabrinjavaju i dugoročni efekti zagađenja koje se taloži na dječjim igralištima, u rječnim slivovima i na poljoprivrednom zemljištu.

"Postoji hitna potreba za epidemiološkim studijama koje bi istražile zdravstvene ishode, posebno kod djece i drugih osjetljivih grupa", pišu Balijaka i njen tim.

Poznato je da su olovo i arsen izuzetno toksični, ali se malo zna o posledicama kratkotrajnih, a intenzivnih izlaganja ovako složenim mješavinama hemikalija.

Dokazi upućuju na to da će ovakve katastrofe postajati sve češće.

"Kako klimatske promjene i širenje gradova dovode sve više požara u urbana područja, pitanje nije da li će se dogoditi nova urbana vatrena oluja. Tek ćemo vidjeti šta ćemo naučiti iz prethodnih katastrofa i da li će sistemi praćenja i hitnih intervencija moći dovoljno brzo da se prilagode", upozoravaju istraživači.