Putin upozorio Evropu da sama sebi nanosi štetu odustajanjem od uvoza ruskih energenata.

Izvor: Dmitry Beliakov / Shutterstock Editorial / Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin se danas obratio na Forumu država izvoznica gasa u Moskvi da Rusija ima jedne od najvećih rezervi prirodnih gasa na svetu i da će značaj gasa u globalnoj energetici nastaviti da raste, piše agencija "Anadolija". Poručio je Zapadnoj Evropi da "odustajanjem od ruskih energenata nanosi štetu sopstvenoj industriji".

"Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada", poručio je danas Putin.

On je napomenuo da svaka država ima pravo da samostalno odlučuje o razvoju svog energetskog sektora. Međutim, prema njegovim riječima, prirodni gas i dalje ima značajno mesto u svjetskoj energetskoj strukturi.

"Potrebno je unaprijediti transportne pravce za snabdijevanje gasom. Rusija je izgradila proizvodni sistem koji omogućava diversifikaciju isporuka, razvoj prerade gasa i širenje gasno-hemijske strukture", dodao je Putin.