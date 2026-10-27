Vazduhoplovne snage Jordana izvele su udare na grad Deru na jugu Sirije u znak odmazde za prošlonedeljni masakr u crkvi u Karaku.

Izvor: x/printscreen/@TheCradleMedia

Jordan je danas saopštio da su njegove vazduhoplovne snage napale lokacije na jugu Sirije za koje se vjeruje da su skrovišta militanata.

Jordanske vlasti utvrdile su da su napadači odgovorni za prošlonedeljni smrtonosni napad na crkvu povezani sa terorističkim grupama koje djeluju na tom području, prenosi Rojters.

Sirijske vlasti još nisu komentarisale napade, a nije poznato ni da li su izvedeni u koordinaciji sa Damaskom.

Jordanian Army says: We attacked terrorist targets in southern Syria in response to the church shooting attack. https://t.co/rbUNDz8z05 — Nemat Shaikh (@NematShaikh9)October 26, 2026

Najmanje sedam osoba je ubijeno, a deset je povrijeđeno prošlog petka kada su napadači otvorili vatru tokom sahrane u hrišćanskoj crkvi u jordanskoj provinciji Karak, objavila je državna televizija. Prema izvještaju televizije, dvojica napadača izašla su iz vozila i otvorila vatru u crkvi Hamud u Karaku.

Napadi su izuzetno retki u Jordanu

Takvi napadi su izuzetno rijetki u Jordanu, koji važi za relativno stabilnu zemlju. Međutim, Jordan se ove godine sve češće suočava sa iranskim napadima otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru započeli rat protiv Irana.

BREAKING | Jordan launches airstrikes on Deraa, southern Syria, in retaliation for Friday’s deadly Karak church massacre, according to the Jordanian army. Syrian health officials and sources say the strikes killed at least 7 civilians, including women and children. https://t.co/QGJ1yHCQqY — The Cradle (@TheCradleMedia)October 26, 2026

Hrišćani čine manjinu u Jordanu, zemlji u kojoj se nalazi nekoliko biblijskih lokaliteta koja privlače hrišćanske hodočasnike iz cijelog svijeta.