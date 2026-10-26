Državljanka Srbije (35) ubijena je sa 19 uboda nožem u njemačkom gradu Marburgu, a njen bivši partner, osumnjičen za zločin, uhapšen je u Poljskoj nakon bjekstva.

Izvor: Polizeipräsidium Mittelhessen

Nakon što je u njemačkom gradu Marburgu pronađeno tijelo žene, uhapšen je 42-godišnji muškarac osumnjičen za njeno ubistvo. Sumnja se da je svoju bivšu partnerku usmrtio sa 19 uboda nožem, dok je gradonačelnik Marburga Tomas Špis izjavio da je riječ o rodno zasnovanom nasilju.

Osumnjičeni je u četvrtak uhapšen u Poljskoj zbog sumnje na ubistvo, saopštili su u petak policija i tužilaštvo u Marburgu. On je, prema navodima istražnih organa, odmah nakon zločina pobegao u inostranstvo.

Pre njegovog hapšenja izdate su nacionalna i evropska potjernica.

Četrdesetdvogodišnjak se sumnjiči da je 35-godišnju ženu, sa kojom je, prema dosadašnjim saznanjima, ranije bio u emotivnoj vezi, ubio sa 19 uboda nožem.

Tijelo žene pronađeno je u srijedu u žbunju u ulici Am Erlengraben u Marburgu. Dan ranije prijavljen je njen nestanak, a poslednji put je viđena živa u utorak uveče, kada je napuštala jedan tržni centar u gradu, prenosi Hessenschau.

Susret sa osumnjičenim

Motiv ubistva za sada nije poznat.

Osumnjičeni se trenutno nalazi u pritvoru u Poljskoj, dok tužilaštvo u Marburgu namjerava da zatraži njegovo izručenje Njemačkoj.

Prema navodima istražitelja, ubijena žena je poslednje vrijeme boravila u sigurnoj kući zbog drugog bivšeg partnera.

U srijedu se sastala sa osumnjičenim u Marburgu, nakon čega ju je on, kako se sumnja, usmrtio sa 19 uboda nožem.

Tačan tok događaja i okolnosti zločina još nisu razjašnjeni.

Grad Marburg izrazio je potresenost i šokiranost ubistvom.

"Naše najdublje saučešće upućujemo porodici i prijateljima žrtve", navedeno je u saopštenju gradskih vlasti.

Istaknuto je da brzo hapšenje osumnjičenog predstavlja uspeh, kao i da grad ima puno povjerenje u istražne organe kada je riječ o rasvjetljavanju slučaja.

Gradonačelnik Marburga: Mnogi detalji još nisu razjašnjeni

Gradonačelnik Marburga Tomas Špis upozorio je da se nasilje nad ženama ne smije prećutkivati niti umanjivati.

"Mnogi detalji još nisu razjašnjeni. Međutim, prema dosadašnjim saznanjima, moramo da pretpostavimo da je riječ o femicidu", izjavio je Špis.

On je naveo da u jNjmačkoj, prema statističkim podacima, gotovo svakog trećeg dana jednu ženu ubije njen partner ili bivši partner.

"O tome ne smije da se ćuti niti da se umanjuje ozbiljnost problema. Moramo da prekinemo ćutanje i stvari nazovemo pravim imenom", poručio je gradonačelnik.

Dodao je da je neophodno podići svijest o rodno zasnovanom nasilju.

"Moramo da učinimo više kako bismo zaštitili žene i najstrože kažnjavali femicide", zaključio je Špis.