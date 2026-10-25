Hiljade ljudi okupilo se na Staromjestkom trgu u centru Praga, glavnog grada Češke, kako bi podržali proteste protiv planova za ukidanje televizijskih i radio taksi, a prijedlog zakona ima za cilj da prebaci finansiranje Češke televizije i Češkog radija u državni budžet

Izvor: Michal CIZEK / AFP / Profimedia

Prethodno je vladajuća koalicija premijera Andreja Babiša, koju su formirale populistička stranka ANO, krajnje desničarska stranka SPD i desničarska/populistička stranka Motorista /AUTO/, odlučila da pokrene izmjene zakona o finansiranju javnih medija uprkos protivljenju javnosti, uz zabrinutost zbog nezavisnosti medija.

Udruženje "Milion trenutaka za demokratiju", koje je organizovalo današnje demonstracije, najavilo je da će 15. novembra biti održan još jedan skup u kvartu Letna, prenosi portal "Baha".

"Nećemo im dozvoliti da nam uzmu slobodne medije. Nećemo im dozvoliti da nam uzmu zemlju", saopštila je grupa.

(Srna)