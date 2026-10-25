Američke vlasti izdale su hitno bezbjednosno upozorenje i naložile dijelu osoblja i njihovim porodicama hitan odlazak iz Kraljevine, usljed učestalih udara dronovima i raketama na civilne aerodrome i kritičnu infrastrukturu.

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Stejt department je naložio zaposlenima u vladi SAD (čije prisustvo nije neophodno za hitne operacije), kao i članovima porodica zaposlenih u vladi SAD, da napuste Saudijsku Arabiju usljed bezbjednosnih rizika.

"Huti, koje podržava Iran, sprovode neprijateljske aktivnosti protiv Saudijske Arabije, uključujući napade na civilne aerodrome i drugu kritičnu infrastrukturu, što je dovelo do civilnih žrtava i ozbiljnih poremećaja u putovanjima. Postoji mogućnost da ove neprijateljske aktivnosti brzo eskaliraju i prošire se izvan neposrednog područja", navodi Stejt department u saopštenju.

Zaposleni u vladi SAD koji rade u Saudijskoj Arabiji moraju dobiti posebno odobrenje šefa misije za korišćenje bilo kog aerodroma u Saudijskoj Arabiji, s obzirom na nedavne napade raketama i bespilotnim letjelicama na aerodrome u Kraljevini.

Međunarodni aerodrom "Kralj Kalid" u Rijadu najavio je djelimično ponovno otvaranje od 25. oktobra za domaće letove i pojedine međunarodne letove koje obavljaju nacionalni avio-prevoznici.

Ograničen broj letova, koji su inače bazirani na aerodromu RUH, trenutno se odvija preko Međunarodnog aerodroma "Princ Naif bin Abdulaziz" u regionu Kasim.

Međunarodni aerodrom "Kralj Abdulaziz" u Džedi i "Kralj Fahd" u Damamu funkcionišu, uz određena kašnjenja i otkazivanja letova.

"Državljani SAD treba da budu svjesni mogućnosti napada na aerodrome, zatvaranja vazdušnog prostora, otkazivanja letova i poremećaja u putovanjima. Molimo vas da budete izuzetno oprezni ukoliko odlučite da koristite aerodrome u Saudijskoj Arabiji. Preporučujemo da status svog leta proverite direktno kod avio-kompanije i na aerodromu", navodi se u saopštenju.