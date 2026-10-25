Kijev je odbacio optužbe Ilona Maska da ukrajinska vojska zloupotrebljava "Starlink" za ofanzivne napade dronovima, dok spor oko satelitske mreže pojačava tenzije sa Vašingtonom.

Izvor: Karl Mondon / AFP / Profimedia

Savetnik za odbrambenu ukrajinskog predsjednika Serhij Beskrestnov demantovao je danas tvrdnje direktora kompanije SpejIks Ilona Maska da je vojska te zemlje prekršila uslove korišćenja satelitskog internet sistema Starlink.

On je napisao u objavi na društvenim mrežama da je "veoma čudno" da Ilon Mask ne zna za ograničenja rada Starlinka u Ukrajini.

Mask je u subotu optužio Ukrajinu da je koristila Starlink za ofanzivne napade dronovima "radi ubijanja ljudi", iako to nije dozvoljeno, prenosi agencija Tačno.

Ranije ovog mjeseca, ukrajinski dronovi povezani sa Starlinkom izgubili su vezu pri velikim brzinama, što je omelo protivvazdušnu odbranu.

Ograničenja rada Starlinka pojačala su tenzije između Kijeva i Vašingtona.