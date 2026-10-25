Šef Kremlja poručio je da evropski lideri bježe od odgovornosti za sopstvene finansijske greške i pad industrije, ističući da građani na Zapadu dobro znaju ko je zapravo kriv za krizu i socijalne nemire na ulicama.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je preterano optuživati Moskvu za organizovanje masovnih protesta u evropskim zemljama. O tome je govorio u intervjuu sa novinarom Pavelom Zarubinom za informativni servis "Vesti".

Putin je naveo da ga takve optužbe ne iznenađuju, tvrdeći da Zapad redovno pripisuje Rusiji odgovornost za različite probleme. Prema njegovim riječima, evropski zvaničnici su u početku za nemire krivili Sjedinjene Američke Države, ali su se ubrzo vratili optužbama na račun Moskve.

Ruski predsjednik ocijenio je da ne očekuje da će evropski lideri otvoreno optuživati SAD, koje je opisao kao glavnog saveznika i zaštitnika Evrope. Takođe je ustvrdio da građani evropskih zemalja razumiju da Rusija ne izaziva masovne proteste u velikim evropskim gradovima.

Prema Putinovim tvrdnjama, evropske vlasti umjesto analize uzroka nezadovoljstva traže odgovorne za nemire. Smatra da takav pristup pokazuje slabost političkih lidera u pojedinim evropskim državama.

"Umjesto da analiziraju događaje i traže uzroke, oni jednostavno krivicu svaljuju na nekog drugog, prvo na SAD, a sada na Rusiju", izjavio je Putin, a prenosi TASS.

Ekonomske poteškoće

Govoreći o mogućim uzrocima protesta, Putin je ukazao na, kako je naveo, greške evropskih političara u ekonomiji i finansijama. Prema podacima koje je iznio, industrijska proizvodnja vodećih evropskih zemalja od 2021. godine smanjena je između 1,5 i 5,2 odsto.

Istovremeno, tvrdi da je ruska industrijska proizvodnja u istom periodu porasla za 10 odsto, dok je prerađivački sektor zabilježio rast od 21 odsto.

Putin se osvrnuo i na javni dug evropskih država, navodeći Italiju kao primjer zemlje sa visokim nivoom zaduženosti. Prema njegovim riječima, italijanski javni dug iznosi 139 odsto, dok spoljni dug Rusije iznosi 2,6 odsto, a ukupni javni dug 17,5 odsto.

Ove brojke iznio je kao argument za svoju ocjenu da ekonomske politike evropskih vlasti doprinose nezadovoljstvu građana.

Uloga stranih aktera

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice zahtijevajući bolje uslove u školama.

Organizacija Alliance4Europe objavila je 22. oktobra izveštaj u kojem se navodi da nema dokaza da je neki strani akter pokrenuo proteste u Francuskoj. Ipak, u izvještaju se ističe da su strani akteri djelovali sa ciljem pojačavanja nezadovoljstva među građanima.

Takvi navodi ukazuju na razliku između pokretanja protesta i pokušaja spoljnih aktera da iskoriste postojeće društveno nezadovoljstvo.