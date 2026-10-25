Zemljotres jačine 5,9 pogodio je Tibet 25. oktobra. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

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Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je područje Tibeta u nedelju, 25. oktobra 2026. godine, u 12:26 časova. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa lociran je na geografskim koordinatama 32,5307° N i 94,0599° E.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), hipocentar potresa nalazio se na dubini od oko 35 kilometara.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Podsjetimo, zemljotres jačine 7 stepeni pogodio je Tibet i 23. oktobra. Najmanje 16 ljudi je poginulo, a do 65 povrijeđeno.

(MONDO)