Više od 5.000 putnika kruzera koji su očekivali sunce i plaže na Bahamima završilo je u kanadskom Halifaksu, gdje su dnevne temperature bile svega 7 do 12 stepeni, nakon što je kompanija zbog najavljenog nevremena promijenila rutu veče uoči polaska.

Izvor: Youtube/The World - Residences at Sea/Printscreen

Više od 5.000 putnika koji su očekivali sunce i plaže na Bahamima umjesto toga završilo je u hladnoj Novoj Škotskoj, nakon što je kruzer zbog loših vremenskih uslova promijenio rutu, prenijela je agencija Tačno.

Putnici su se 18. oktobra ukrcali na kruzer kompanije Rojal Karibijan „Oasis of the Seas“ u Nju Džersiju, očekujući sedmodnevno putovanje do Floride i Bahama, prenosi Foks njuz.

Međutim, zbog prognoziranog nevremena duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, kompanija je promijenila plan plovidbe i brod usmjerila ka sjeveru, do Halifaksa u Novoj Škotskoj.

Brod se u Halifaksu zadržao oko 24 sata, što je putnicima omogućilo da obiđu grad, kupuju i provozaju se lukom.

Kruzer je u srijedu uveče nastavio put i očekuje se da će se u nedjelju vratiti u Nju Džersi, nakon tri dana provedena na moru.

Kompanija je promjenu rute saopštila veče uoči polaska, ostavljajući putnicima malo vremena da se pripreme za znatno hladnije vrijeme.

Dnevne temperature u Halifaksu ove sedmice kretale su se između oko 7 i 12 stepeni Celzijusa, dok su se noću spuštale do oko nula stepeni.

Za neke putnike neočekivana destinacija bila je prilika da upoznaju grad koji nijesu planirali da posjete, međutim, nijesu svi putnici bili zadovoljni promjenom.

„Ja već živim u Kanadi, a želio sam da idem na Bahame“, rekao je Nikolas Meli, koji je sa porodicom putovao sedam sati iz Toronta do Nju Džersija kako bi se ukrcao na kruzer.

Putnici su na internetu izrazili razumijevanje za promjenu rute, ali i pohvalili Halifaks.

Jedan korisnik Redita naveo je da mu je to omiljeni kanadski grad, ali da bi bio razočaran da tamo završi očekujući odmor na plažama Bahama.

Drugi je naveo da je Halifaks predivan, ali da to nijesu Bahami.

Putnici su dobili vaučer u vrijednosti od 50 odsto cijene putovanja, kao i povraćaj novca za izlete na kopnu.

Kompanija Rojal Karibijan na svojoj internet stranici navodi da vremenski uslovi i druge okolnosti mogu da dovedu do promjene ili zamjene luka na itinereru, kao i da u takvim slučajevima nije nužno obavezna da vrati novac za putovanje ili isplati naknadu.