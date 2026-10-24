Vojna vježba na maloj visini završila se tragedijom kada su se dva trenažna aviona SF-260 sudarila u vazduhu i pala unutar baze Fernando, zbog čega je cjelokupna flota ovih letjelica hitno prizemljena do kraja istrage.

Izvor: X/Visegrád 24

Dva aviona filipinskog ratnog vazduhoplovstva sudarila su se tokom trenažnog leta i srušila u vazduhoplovnoj bazi južno od Manile. U nesreći su poginula sva četiri pilota, potvrdili su filipinski zvaničnici.

Nesreća se dogodila juče po podne, kada su se dva aviona tipa SF-260 sudarila tokom leta na maloj visini, nakon čega su pala na području vazduhoplovne baze Fernando u gradu Lipi, u priobalnoj provinciji Batangas, južno od glavnog grada.

Poginuli piloti

Prema dostupnim informacijama, u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba na zemlji. Filipinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je riječ o nesreći, ali nije objavilo dodatne detalje o njenim uzrocima.

Dvojica zvaničnika upoznatih sa događajem izjavila su za Asošijeted pres da je do sudara došlo u vazduhu. Njihov identitet nije objavljen jer nisu bili ovlašćeni da javno govore o slučaju.

"Jedan od aviona srušio se u blizini kasarne u kojoj borave pripadnici vojske unutar vazduhoplovne baze", izjavio je svjedok za Asošijeted pres.

Nakon nesreće, filipinsko ratno vazduhoplovstvo privremeno je prizemljilo sve preostale avione tipa SF-260, koji su nabavljeni iz Italije. Ova mera ostaće na snazi dok traje istraga. Za sada nije poznato koliko se aviona ovog tipa još nalazi u operativnoj upotrebi.

Four Philippine Air Force pilots were killed in a collision of two SF-260 training aircraftThe planes collided in mid-air and crashed within the perimeter of Fernando Air Base in Lipa, south of Manila. All four pilots on board both aircraft died. https://t.co/1WX1rNtcY1 — Visegrád 24 (@visegrad24)October 24, 2026

Niz nesreća sa vojnim avionima

Najnovija tragedija nije prvi slučaj pada filipinskog vojnog aviona SF-260 tokom trenažnih aktivnosti. U maju ove godine jedan takav avion srušio se tokom navigacionog leta u planinskoj provinciji Benguet na sjeveru Filipina. Leteo je zajedno sa nekoliko drugih aviona istog tipa, a u nesreći su poginula oba pilota.

Prema podacima filipinskog ratnog vazduhoplovstva, slična nesreća dogodila se i 2023. godine, kada se avion SF-260 srušio na pirinčano polje u provinciji Batan, severozapadno od Manile. I tada su poginula oba člana posade.

Poslednji sudar dodatno je otvorio pitanja o bezbjednosti trenažnih letova i stanju opreme kojom raspolažu filipinske vazduhoplovne snage.

Finansijska ograničenja

Filipinske oružane snage već godinama imaju poteškoće sa finansiranjem modernizacije vojne opreme. Ograničena budžetska sredstva usporavaju obnovu ratnog vazduhoplovstva, mornarice i kopnene vojske.

Istovremeno, zemlja se suočava sa dugotrajnim bezbednosnim izazovima, uključujući komunističke i muslimanske pobune koje traju decenijama, kao i sve izraženije teritorijalne sporove sa Kinom u Južnom kineskom moru.

U takvim okolnostima, nova avionska nesreća predstavlja dodatni udarac za filipinsku vojsku, dok će rezultati istrage morati da rasvijetle šta je dovelo do sudara dva aviona i pogibije četvorice pilota.