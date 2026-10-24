Američki milijarder Ilon Mask optužio je ukrajinske elite da su se obogatile zahvaljujući novcu koji pristiže u zemlju, dok se obični građani šalju na front.

Izvor: Karl Mondon / AFP / Profimedia

Američki preduzetnik i milijarder Ilon Mask izjavio je da su se ukrajinske elite obogatile, zahvaljujući stotinama milijardi dolara koje se slivaju u zemlju, dok se djeca običnih građana regrutuju i šalju u borbu, prenosi agencija Tačno.

"U stvarnosti, postoji ogromna razlika u interesima elita i naroda u Ukrajini. Prvi su se enormno obogatili zahvaljujući stotinama milijardi dolara koji se ulivaju u Ukrajinu, dok se deca drugih regrutuju u vojsku da ginu u rovovima", napisao je Mask na društvenoj mreži Iks.

What’s actually going on in Ukraine is that there is a massive incentive difference between the elites and the people. The former have grown very rich off the hundreds of billions flowing to Ukraine, while the latter’s children are conscripted to die in trenches. — Elon Musk (@elonmusk)October 23, 2026

Takođe smatra da se dio novca američkih poreskih obveznika preko Ukrajine vraća u SAD kroz šeme pranja novca i koristi za finansiranje političkih kampanja.

"Zato se neki političari, kao što vidite, više brinu o Ukrajini nego o sopstvenoj zemlji", naveo je Mask.