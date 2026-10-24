U dramatičnom napadu dronom u blizini luke Konstanca potopljen je teretni brod sa 13 članova posade, od kojih je jedna osoba poginula, dok se za troje i dalje traga.

Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Dron je danas pogodio i potopio teretni brod u Crnom moru, pri čemu je jedan član posade poginuo, a troje se vodi kao nestalo, saopštili su zvaničnici. Ovo je najnoviji u nizu napada na komercijalne brodove u regionu, što je podstaklo strahovanja od eskalacije ruskog rata protiv Ukrajine.

Rumunske pomorske vlasti saopštile su da je u toku akcija potrage i spasavanja nakon što se brod zapalio i potonuo oko 24 kilometra istočno od luke Konstanca, u blizini rumunskih teritorijalnih voda. Posadu je činilo 10 državljana Ukrajine i troje državljana Azerbejdžana. Devetoro ljudi je spaseno.

"Ovaj napad je još jedan primjer tragičnih posljedica ruske agresije na Ukrajinu. Vrijeme je da Rusija ozbiljno shvati mirovne inicijative Sjedinjenih Država i Evrope, prihvati predloge za prekid vatre i okonča rat", izjavio je rumunski zvaničnik Nikušor Dan.

Tokom ovog mjeseca, najmanje sedam drugih teretnih brodova napadnuto je u blizini crnomorske obale Rumunije i Bugarske, članica NATO-a ​​u tim napadima dvije osobe su poginule, a 25 se vodi kao nestalo. Na snimku koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova vidi se samo trup broda koji viri iznad uzburkanog mora.