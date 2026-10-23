Novi skandal trese Trumpovu porodicu: Spominju se ruski špijuni i tajni računi s milijardama dolara

Izvor: CNP / AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa i njegov bivši viši savjetnik, oštro je odbacio optužbe da je tokom prvog Trampovog mandata imao pristup tajnim bankovnim računima na kojima su bliskoistočni lideri navodno držali više od dvije milijarde dolara kako bi uticali na američku spoljnu politiku.

Tvrdnje je iznio novinar Metju Kol u knjizi koja uskoro izlazi, a čiji je odlomak objavio Vanity Fair. Autor takođe tvrdi da su holandski obavještajci, nakon što su otkrili da su ruski špijuni hakovali Kušnerov ajfon, uspjeli da pristupe njegovom uređaju i prate finansijske transakcije. Kušner sve optužbe naziva izmišljotinama i najavljuje pravne korake.

Riječ je o knjizi „Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East“, u kojoj Kol istražuje Kušnerove odnose sa političkim liderima Bliskog istoka i njegovu ulogu u oblikovanju američke spoljne politike.

Kušner je tokom prvog Trampovog predsjedničkog mandata bio viši savjetnik u Bijeloj kući, a važnu ulogu imao je u diplomatskim odnosima sa Izraelom i zalivskim državama, piše CBS.

Kol tvrdi da su lideri Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata obezbijedili najmanje dvije milijarde dolara na računima kojima je Kušner navodno mogao da pristupi.

Novac je, tvrdi autor, trebalo da služi finansiranju diplomatskih aktivnosti izvan zvaničnih kanala i obezbjeđivanju uticaja na odluke američke administracije.

Ruski špijuni navodno hakovali Kušnerov ajfon

Jedan od najupečatljivijih djelova knjige odnosi se na navodnu obavještajnu operaciju iz 2017. i 2018. godine. Kol tvrdi da su holandski obavještajci otkrili kako su ruski operativci provalili u Kušnerov ajfon.

Do tog saznanja navodno su došli nakon što su pridobili ruskog obavještajca koji je imao pristup sistemima ruske vojne obavještajne službe GRU. Holandski stručnjaci potom su pronašli način da i sami pristupe Kušnerovom mobilnom telefonu.

Prema autorovom opisu, nijesu imali potpunu kontrolu nad uređajem, ali su mogli da prate šta se prikazuje na ekranu dok ga Kušner koristi.

Na taj način, tvrdi Kol, uočili su kako se Kušner prijavljuje na bankovni račun u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na koji su prethodno iz Azerbejdžana navodno pristizale stotine miliona dolara. Kušner je u to vrijeme bio jedan od najbližih Trampovih savjetnika i učestvovao u osjetljivim diplomatskim pregovorima.

Tajni računi i više od dve milijarde dolara

Prema tvrdnjama iz knjige, saudijski prestolonasljednik Muhamed bin Salman i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamed bin Zajed omogućili su pristup novcu na nekoliko računa povezanih sa Kušnerovim diplomatskim aktivnostima.

Autor navodi da su računi često bili prikazani kao dio zvaničnih državnih programa ili humanitarnih organizacija, dok su sredstva navodno služila za političke i diplomatske ciljeve koji nijesu bili javno poznati. Jedan od računa, prema knjizi, nalazio se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na njega je uplaćeno približno 750 miliona dolara.

Kušner je navodno imao ovlašćenja raspolaganja sredstvima, iako račun nije bio u njegovom vlasništvu.

Kol tvrdi i da je otprilike milijarda dolara prebačena na račun povezan sa izraelskom centralnom bankom. Pozivajući se na izvor upoznat sa tim novcem, autor navodi da su sredstva sa tog računa bila namijenjena Kušnerovoj ličnoj koristi.

U knjizi se takođe tvrdi da je Saudijska Arabija učestvovala u finansiranju tih aranžmana kako bi uticala na američku politiku prema Bliskom istoku. Riječ je o ozbiljnim optužbama koje Kušner kategorički odbacuje.

Kušner: "Te optužbe su potpuno sulude"

Kušner se u četvrtak oglasio na društvenim mrežama i demantovao sve navode. „Optužbe koje iznosi ovaj autor potpuno su sulude i ništa se od toga nikada nije dogodilo“, poručio je. Ustvrdio je da je njegova strana već odbacila svaku pojedinačnu tvrdnju, ali da autor nije pružio nijedan provjerljiv dokaz.

„Nijesu dostavljeni bankovni izvodi, evidencije novčanih transfera, brojevi računa, datumi transakcija niti drugi provjerljivi podaci koji bi podržali ove vanredne optužbe“, naveo je Kušner. Njegov advokat Alehandro Brito takođe je odbacio optužbe, ocijenivši ih lažnim i klevetničkim.

U opsežnom pisanom odgovoru, objavljenom na Kušnerovoj internet stranici, advokat navodi da njegov klijent nikada nije imao pristup spornim računima niti je učestvovao u opisanim finansijskim aranžmanima.

Kada je riječ o mogućem hakovanju telefona, advokat tvrdi da Kušner ne zna da li je njegov ajfon bio kompromitovan te da tokom rada u Bijeloj kući nije bio obaviješten o takvom incidentu. Kušnerov pravni tim najavio je mogućnost pokretanja sudskih postupaka zbog objavljenih tvrdnji.

Oglasila se i Bijela kuća

Na optužbe je reagovala i Bijela kuća, čiji je direktor komunikacija Stiven Čung kritikovao Kola i njegovu knjigu. Čung je tvrdnje nazvao izmišljotinama, optuživši autora da ne nudi nikakve dokaze ni dokumentaciju, već se oslanja na anonimne izvore.

Kaže da je „knjiga fikcija koja se pokušava predstaviti kao istraživačko novinarstvo“. Knjiga izlazi 27. oktobra.