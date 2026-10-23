Virus Šamonda zasad ne predstavlja širu prijetnju po stanovništvo Evrope, naveli su iz Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, ali su pozvali evropske zdravstvene vlasti na oprez nakon što je infekcija potvrđena kod jednog čovjeka u Francuskoj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je upućen poziv za oprez, Iz ovog centra su istakli da ne treba da paniče dok traje istraga o smrti zaraženog pacijenta, prenosi "Juronjuz".

Francuske vlasti potvrdile su juče infekciju ovim virusom kod pacijenta u Lionu, koji je preminuo početkom oktobra, što je prvi put da je taj virus, ranije registrovan samo kod životinja, potvrđen kod čovjeka.

Glavni stručnjak Evropskog centra za bolesti koje prenose insekti i druge životinje, zoonotske bolesti i pitanja zdravlja ljudi, životinja i životne sredine Tamaš Bakonji rekao je da je oboljeli pacijent imao leukemiju i bio je teško imunokompromitovan pa je virus zbog toga lakše mogao da izazove infekciju.

Prema njegovim riječima, iako ne može da se isključi mogućnost prenosa virusa sa čovjeka na čovjeka, to ne znači da postoji razlog za paniku.

"Istraživanja u Francuskoj pokazala su da je prošao prilično dug period tokom kojeg je pacijent već nosio virus, nakon čega je razvio encefalitis i preminuo", rekao je Bakonji.

Iako ranije nije bio registrovan kod ljudi, Bakonji je naveo da stručnjaci i zdravstvene institucije u evropskim zemljama već istražuju da li virus može da izazove infekciju kod ljudi.

"Ovo jeste upozorenje, ali sa ovim smo se već susretali", rekao je Bakonji, dodajući da su milioni ljudi živjeli u sredinama u kojima je virus prisutan i da on nikada nije predstavljao registrovan problem.

Virus Šamonda pripada grupi virusa koje prenose sitni insekti poznati kao mušice.

Prvi put je otkriven u Nigeriji sredinom 1960-ih i od tada je povremeno registrovan kod goveda u zapadnoj, istočnoj i južnoj Africi, te u Japanu.

Ovog ljeta je otkriven i u zapadnoj Evropi. Slučajevi su zabilježeni u Austriji, Belgiji, Francuskoj, NJemačkoj, Irskoj, Italiji, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Holandiji, Portugalu, Španiji i Švajcarskoj, kao i na ostrvu DŽerzi.