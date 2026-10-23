Očevici opisuju haos tokom napada na crkvu u Jordanu, gdje je u trenutku incidenta bilo između 150 i 200 ljudi.

Izvor: X/War Monitor/Printscreen

Najmanje šest ljudi je poginulo, a 28 ranjeno u današnjem napadu na grčku pravoslavnu crkvu u Jordanu, saopštio je portparol jordanske vlade.

Napad se dogodio u Karaku, koji se nalazi na oko 180 kilometara od Amana, glavnog grada Jordana, prenosi agencija AP.

⚡️Video showing the shooting of the church in Karak, Jordan, that left at least 6 dead https://t.co/hprTrWarUK — War Monitor (@WarMonltor)October 23, 2026

Ranije danas, Al Arabija je prenela da je ubijeno sedam ljudi, a 10 ranjeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, prenosi agencija Tačno.

Pojedini očevici rekli su za medijski servis Al Mamlaka da je na lice mjesta stiglo vozilo iz kojeg su izašli napadači, koji su pucali neprekidno tokom pet minuta, a zatim pobjegli.

At least 7 KILLED after gunmen OPEN FIRE inside a #church in southern #Jordan ...Attackers armed with AK-47s sprayed bullets for several minutes before fleeing.Graphic footage from inside shows some of the victims covered in blood. https://t.co/ANIR2QXcLV — World_Breaking_News03 (@Breaking2003)October 23, 2026

U trenutku napada, u crkvi i oko nje nalazilo se između 150 i 200 ljudi, rekao je svjedok, dodajući da je većina žrtava bila starosti između 50 i 70 godina.