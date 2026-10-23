Albanska policija saopštila je danas da je Salvatore Aliu, koga albansko pravosuđe traži zbog sumnje da je bio dio grupe umješane u trgovinu desetinama tona kokaina, uhapšen u Rusiji.

Izvor: X/@Sfaisalafridi/Screenshot

Aliu (51) je tražen zbog međunarodne trgovine drogom i pranja novca, a Specijalni sud za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Albaniji odredio mu je u junu pritvor, prenosi albanski portal Reporter.

On se sumnjiči za trgovinu narkoticima, pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima, učešće u strukturiranoj kriminalnoj grupi i izvršenje krivičnih djela u okviru kriminalne organizacije, prenijela je agencija Tačno.

Prema istrazi Specijalnog tužilaštva, Aliu je navodno imao ključnu ulogu u mreži za koju se sumnja da je prokrijumčarila najmanje 50 tona kokaina, čime je, prema procjenama tužilaca, mogla da ostvari prihod od više stotina miliona eura.

U istražnim dokumentima navedeno je da je novac stečen kriminalnim aktivnostima navodno ulagan u nekretnine, preduzeća i bankovne račune, a njegovo poreklo prikrivano je fiktivnim investicijama, transakcijama bez jasnog ekonomskog opravdanja i prijavljivanjem dobiti za koju tužioci smatraju da nije postojala.

Kao jedan od glavnih kanala za ulaganje novca navodi se građevinski sektor, uz trgovinu na malo i turizam.

Značajan dio dokaza u istrazi potiče iz komunikacija putem šifrovane aplikacije Sky ECC, koju su kriminalne grupe široko koristile prije nego što su evropske vlasti prodrle u njenu infrastrukturu i zaplijenile je.

Identifikacija osoba koje su koristile pseudonime na toj platformi jedan je od složenijih djelova istrage, zbog čega tužioci ukrštaju sadržaj poruka sa drugim dokazima, uključujući podatke o sastancima, putovanjima, finansijskim transakcijama i drugim događajima.