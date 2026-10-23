Najmanje 16 ljudi je poginulo, a više od 60 povrijeđeno u razornom zemljotresu jačine 7 stepeni koji je pogodio sjeverni Tibet. Spasioci se probijaju kroz blokirane puteve da stignu do ugroženih.

Izvor: Youtube/No Comment TV

Zemljotres jačine 7 stepeni odnio je najmanje 16 života u kineskoj Autonomnoj regiji Tibet.

Potraga i spasilačke operacije nastavljene su u petak nakon zemljotresa, čiji je epicentar bio u udaljenoj regiji sjevernog Tibeta, a koji je udario u četvrtak u 22:33 (14:33 GMT). U tom području aktiviran je drugi stepen vanredne situacije, saopštila je novinska agencija Sinhua. Prijavljeni su prekidi u snabdijevanju električnom energijom i komunikacijama.

Zvaničnici u Nagćuu, rijetko naseljenom gradu na velikoj nadmorskoj visini, rekli su da je povrijeđeno do 65 ljudi, prenosi novinska agencija Rojters, iako su drugi izvještaji ukazivali na nešto manju brojku.

Ovo je bio najsnažniji zemljotres koji je pogodio Kinu od januara 2024. godine. Zvaničnici su prijavili urušavanje najmanje 339 domova i 20 objekata za stoku.

Snimci koje su objavili državni mediji prikazuju ljude kako napuštaju svoje domove i traže sklonište napolju ili u svojim automobilima parkiranim na ulici. Američki geološki zavod saopštio je da je epicentar zemljotresa bio u planinskom području oko 190 kilometara istočno-sjeveroistočno od Nagćua i 390 kilometara sjeveroistočno od prijestonice Tibeta, Lase.

Peking je objavio da je rasporedio 1.600 spasilaca, navela je novinarka Al Džazire Katrina Ju izveštavajući iz Pekinga, ali je dolazak do pogođenog područja, koje se nalazi na nadmorskoj visini od oko 4.800 metara, otežan zbog mnogih puteva koji su blokirani ili zatrpani odronima kamenja. „U narednim satima i danima najavljen je sneg”, dodala je ona, napominjući da tom regionu „zemljotresi nisu strani”.

Vlasti su sugerisale da je retka naseljenost ovog područja možda doprinijela relativno malom broju stradalih koji je do sada zabilježen. Međutim, kako je primijetila Ju, očekuje se da će broj žrtava rasti u narednim satima.