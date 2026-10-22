Snažan potres jačine 7,0 stepeni Rihtera pogodio je autonomnu regiju Tibet u Kini. Epicentar je bio na maloj dubini u blizini grada Nagqu.

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Snažan zemljotres jačine 7,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas autonomnu regiju Tibet na zapadu Kine.

Prema izvještajima agencije AP, za sada nema potvrđenih informacija o ljudskim žrtvama, povrijeđenima niti o pričinjenoj materijalnoj šteti. Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres je registrovan u 22.33 časova po lokalnom vremenu.

Epicentar se nalazio u rijetko naseljenom planinskom području na sjeveru Tibeta, oko 190 kilometara istočno-sjeveroistočno od grada Nagqu. Potres zabilježen na maloj dubini Potres se dogodio na maloj dubini, što obično povećava rizik od jačeg podrhtavanja tla.

Kineska državna novinska agencija Sinhua, pozivajući se na Kineski seizmološki centar, objavila je da je hipocentar bio na dubini od 10 kilometara.

Iako je Američki USGS u prvim procjenama naveo dubinu od 18 kilometara, noviji obrađeni seizmološki podaci takođe su potvrdili da je dubina iznosila 10 kilometara. Pogođeno područje nalazi se na velikoj nadmorskoj visini, a prema kineskim zvaničnim podacima, epicentar je udaljen oko 400 kilometara od Lhase, glavnog grada ove autonomne regije.