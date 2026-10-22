Trgovinski sukob sa SAD primorao je EU i Kanadu da zbliže redove. Na samitu u Montrealu ugovaraju nikada jače ekonomsko savezništvo.

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Evropski parlamentarci pozvali su na produbljivanje saradnje Evropske unije i Kanade uoči samita koji se 29. i 30. oktobra održava u Montrealu. Zategnuti trgovinski odnosi sa SAD podstakli su Otavu da traži partnere izvan Vašingtona, dok u Briselu raste interes za jačanje veza s Kanadom.

Kanadski premijer Mark Karni ugostiće predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen i predsjednika Evropskog sajeta Antonija Koštu. Sastanak se održava nakon što je Fon der Lajen predložila da Kanada postane prva "pridružena članica" EU, iako takav status trenutno ne postoji.

Sukob sa SAD zbližava Otavu i Brisel

Evropski komesar Jozef Sikela naglasio je da su očekivanja od samita visoka i opisao Kanadu kao "najviše evropsku među neevropskim zemljama", dodavši da u svijetu gdje snaga dolazi u prvi plan partneri moraju pojačati zajedničku otpornost.

Odnosi Otave i Vašingtona naglo su se pogoršali nakon povratka Donalda Trampa u Bela kuću, a nesuglasice su dovele do uvođenja carina na robnu razmjenu vrijednu desetine milijardi dolara.

Sporazum CETA i dalje na čekanju

Evropski parlamentarci traže konkretne rezultate i apeluju na države članice da što pre ratifikuju Sveobuhvatni ekonomski i trgovinski sporazum (CETA). Do sada ga je ratifikovalo 17 članica EU, dok 10 zemalja, među kojima su Francuska, Italija i Poljska, to još nije učinilo, uglavnom radi zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje.

S druge strane, pojedini poslanici upozoravaju da bi širenje trgovinske saradnje moglo ugroziti evropska radna mjesta.

Kanada neće postati punopravna članica

Hrvatska poslanica Željana Zovko istakla je da EU i Kanadu povezuje osećaj neizvesnosti zbog postupaka SAD, ali naglašava da obije strane i dalje zavise od Amerike.

Ona navodi da na samitu neće biti govora o punopravnom članstvu Kanade u EU, već o modelima saradnje sličnim onima koje Unija ima sa Izraelom, Marokom i Australijom, uz moguću modernizaciju CETA sporazuma.