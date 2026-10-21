Mali avion pao na auto-put u Kaliforniji usred dana, na svu sreću nema stradalih.

Izvor: X/El Diario de Guadalajara

Strašan snimak nastao je u subotu 17. oktobra na auto-putu u San Hozeu u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama kada je pao mali avion, piše britanski "Dejli Mejl". Avion je udario u nadvožnjak i pao je dolje na put po vertikali.

Strašna nesreća dogodila se u subotu u popodnevnim časovima. U avionu su bile dvije odrasle osobe i jedno dijete.

SAN JOSÉ, California. Una cámara instalada en un vehículo captó el momento exacto en que una avioneta se desplomó sobre una concurrida intersección de la ciudad de San José. De acuerdo con reportes preliminares, las tres personas que viajaban a bordo de la aeronave sobrevivieron al impacto y fueron atendidas por los servicios de emergencia tras sufrir lesiones de consideración moderada. — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL)October 20, 2026

Nesreća se dogodila nešto prije 15 časova u subotu. Mali avion koji je pao je identifikovan kao "Cesna 177A" koji je proizveden 1960. godine.

Na društvenim mrežama je već osvanuo snimak nesreća. Vjeruje se da je kamera iz jednog automobila snimila trenutak pada aviona.

Na pomenutom snimku se vidi kako avion leti izuzetno nisko, sumnja se da je pilot pokušao prinudno da sleti. U jednom trenutku lijevim krilom udara u stub ulične rasvjete i po vertikali naglo pada i ostaje u uspravnom položaju.

Tačan uzrok nesreće zasad nije poznat. Nema na svu sreću stradalih, a povrede su zadobili putnici u avionu.