U avionu na aerodromu u Japanu otkrivena zmija, što je dovjelo do otkazivanja leta.

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Zmija je u ponedeljak pronađena u avionu na aerodromu u Japanu, što je dovelo do otkazivanja leta.

Gmizavac dužine 40 centimetara identifikovan je kao bezopasna, neotrovna zmija, prenosi agencija Kjodo njuz.

Aviokompanija "Džapan er komjuter", deo grupacije "Džapan erlajns", saopštila je da je mehaničar u ponedeljak oko 13 časova po lokalnom vremenu prvi primijetio zmiju ispod tepiha u avionu na aerodromu u Fukuoki, piše Independent.

Zmiju je oko 24 sata kasnije uhvatio stručnjak za zbrinjavanje divljih životinja.

Iz aviokompanije pretpostavljaju da je zmija došla iz prirode, ali tek treba da potvrde kako je tačno uspjela da uđe u letjelicu. Ovo je bio prvi ovakav incident sa kojim su se susreli.

Avion je 19. oktobra stigao sa aerodroma Izumo u prefekturi Šimane, a istog dana u 12.50 po lokalnom vremenu trebalo je da poleti iz Fukuoke za prefekturu Kagošima.

Međutim, let je otkazan nakon što je zmija uočena tokom pripreme letjelice za poletanje.

"Koliko nam je poznato, nikada ranije nije zabeležen slučaj ulaska zmije u kabinu", navodi se u saopštenju aviokompanije. "Izvinjavamo se putnicima zbog neprijatnosti."

Slučajno unio zmiju u avion

Jedan muškarac je 2019. godine u SAD slučajno unio zmiju na let od Floride do Havaja. Dvadesetogodišnji putnik shvatio je da je nosio gmizavca u torbi tek kada je zmija ispuzala iz njegovog ranca po dolasku u iznajmljeni smještaj u Pukalaniju na Mauiju. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede SAD, u pitanju je bila neotrovna crna zmija trkačica, dugačka oko 30 centimetara i prečnika 63 milimetra.

Takođe, 2022. godine let kompanije "Er Azija" morao je da promeni rutu nakon što je u kabini primećena zmija. Video-snimak ovog gmizavca objavljen je na platformi X, prikazujući bledožutu zmiju kako puzi duž panela za osvetljenje u kabini aviona.

(MONDO)