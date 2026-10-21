Vojni avion se srušio u Francuskoj, a ostaci su locirani pomoću drona. Spasilačke ekipe su na terenu, a istraga je u toku.

Izvor: Profimedia/Charly TRIBALLEAU / AFP

Vojni avion srušio se u utorak kasno uveče u departmanu Mert i Mozel, na severoistoku Francuske, a ostaci letjelice locirani su pomoću drona, saopštio je gradonačelnik Pont-a-Musona Anri Lemuan.

Prema njegovim riječima, nesreća se dogodila sinoć oko 23.35 časova, u području između naselja Roževil, Domevr-an-E i Tremblekur, između Nansija i Meca.

Lemuan je naveo da su na terenu angažovane značajne snage žandarmerije i vatrogasaca, koje rade na preciznom lociranju mjesta pada aviona, prenosi agencija Tačno.

ALERTE INFOUn "avion militaire" s'écrase en Meurthe-et-Moselle, le maire de Pont-à-Mousson indique que des "débris" ont été repérés par un dronehttps://t.co/0FcRbXpyG2 — BFM (@BFMTV)October 21, 2026

"Ostaci su uočeni pomoću drona, ali u ovom trenutku nije moguće izneti više informacija, jer su spasilačke ekipe na terenu, a istraga je tek počela", naveo je gradonačelnik na Fejsbuku.

✈️ FLASH | Un avion militaire, possiblement un avion de chasse Mirage 2000, s’est écrasé en Meurthe-et-Moselle cette nuit. Des témoins affirment avoir vu une boule de feu et des recherches ont été lancées. Des débris ont été signalés avec un drone. https://t.co/VABTrPqX2I — Cerfia (@CerfiaFR)October 21, 2026

U Roževilu je uspostavljen krizni komandni centar, dok su građani upozoreni da bi kretanje u tom području moglo da bude otežano, prenosi BFM.

(MONDO)