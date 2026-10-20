Katolički sveštenik (53) iz Ekvadora tragično je preminuo kada mu je veliki drveni krst pao na glavu tokom večernje mise koja je prenošena uživo pred šokiranim vjernicima.

Izvor: Youtube/CTV News/Printscreen

Sveštenik u Ekvadoru je poginuo nakon što ga je udarilo raspeće koje je palo dok je služio misu, a ova tragedija je zabilježena tokom prenosa službe uživo 17. oktobra.

Redemptorista, otac Patrisio Alfredo Sančez Molinari (53), stajao je iza oltara u Crkvi Gospe od neprestane pomoći u Gvajakilu, najvećem gradu Ekvadora, kada se veliko drveno raspeće nagnulo napred i palo, udarivši sveštenika direktno u glavu. Srušio se iza oltara nakon udarca.

Iz redova vjernika su se mogli čuti povici: "Oče!" ("Padre!"), dok su ljudi žurili da mu pomognu. Još uvijek nije poznato zašto je raspeće palo tokom službe.

Prenos mise uživo i snimak tragičnog incidenta postali su viralni širom svijeta, zbog čega je župa uklonila originalni video sa osjetljivim sadržajem.

Nadbiskupija u Gvajakilu potvrdila je Sančezovu smrt u kratkom saopštenju objavljenom 17. oktobra na svojoj Fejsbuk stranici. U objavi župe San Lorenco de Vinses, stotinak kilometara sjeverno od Gvajakila, gdje je Sančez ranije služio kao župnik, stoji: „Kao redemptoristička porodica, pridružujemo se molitvi za vječni pokoj njegove duše i molimo Gospoda da pruži utjehu njegovoj porodici, njegovoj braći sveštenicima i svim vjernicima koji sa zahvalnošću neguju njegovo nasljeđe i sjećanje na njega.“

Misa u znak sjećanja na Sančezov život održana je 18. oktobra u Crkvi Gospe od neprestane pomoći.

U svojoj poslednjoj propovedi, Sančez je pozvao vjernike da Bogu daju prioritet iznad svega i da pametno provode svoje vrijeme.

"U našim životima ponekad ne uspijevamo da damo to vrijeme, taj prostor, Bogu... Bog bi trebalo da bude na prvom mjestu: prije novca, prije posla i prije aktivnosti naše porodice i našeg doma", rekao je Sančez samo nekoliko minuta prije nego što je smrtno povrijeđen, prema transkriptu koji su objavile novine El Universo iz Gvajakila.

"Jednog dana, svi mi ovdje ćemo takođe umrijeti, a ponekad vrijeme koje smo potrošili na određene stvari nema toliko značenja kao vrijeme koje smo proveli sa Bogom“, nastavio je. „Kvalitetno vrijeme koje posvećujemo Bogu, našoj braći i sestrama, našem supružniku, našoj djeci i našoj porodici, to je vrijeme provedeno na najbolji mogući način."