Alberta je odlučila da ostane deo Kanade, odbacujući separatističke težnje i referendum o nezavisnosti.

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Naftom bogata provincija Alberta odbacila je put ka secesiji i ostaće dio Kanade.

Alberta, provincija otprilike veličine Teksasa, dugo je negovala marginalni pokret za nezavisnost. Separatisti tamo tvrde da kanadski federalni sistem nedovoljno predstavlja njeno stanovništvo od 5 miliona ljudi u parlamentu, da kanadski napori u borbi protiv klimatskih promjena ugrožavaju unosnu industriju fosilnih goriva Alberte, kao i da konzervativnu politiku ove provincije često nadglasavaju liberalnije istočne pokrajine, prenio je CNN.

Iako je pokret za separaciju često imao nizak rejting u anketama u Alberti, postao je glasniji nakon što je Liberalna stranka premijera Marka Karnija pobijedila na saveznim izborima 2025. godine usred trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama. U maju je premijerka Alberte, Danijela Smit, najavila da će pokrajina održati referendum o tome da li da ostane u Kanadi ili da kasnije sprovede "obavezujući pokrajinski referendum“ o nezavisnosti.

Smitova, iako sama nije separatistkinja, ranije je upozoravala protiv "demonizacije" pristalica nezavisnosti.

"S vremena na vrijeme imali smo pojavu ovakvih inicijativa“, rekla je Smitova za CNN 2025. godine i dodala:

"I gotovo uvijek su one odgovor na saveznu vladu koja je izmakla kontroli. Ali sve su se smirile kada se savezna vlada vratila u svoje okvire."

Kanadski premijer Mark Karni, koji je odrastao u Alberti, osvrnuo se na tu frustraciju u govoru u Kalgariju prošle nedelje, pozivajući birače da odbace secesiju.

"Frustracije koje su mnogi stanovnici Alberte osjetili jesu stvarne“, rekao je Karni.

Međutim, dodao je premijer, odvajanje bi stanovnike Alberte samo "opteretilo godinama dubokih podijela i velike neizvjesnosti“.

Pogoršanje odnosa Kanade sa SAD takođe je značajno uticalo na referendum. Neki separatisti vjeruju da bi SAD bile bolji partner Alberti nego Kanada, a pokret nosi prepoznatljiv "trampovski" prizvuk.

"Ovaj referendum dolazi u najgorem mogućem trenutku", rekao je Karni u Kalgariju. "Svijet je postao opasniji i podijeljeniji. Pojedinci izvan naših granica rade na tome da nas slome kako bi nas pojsedovali."

Glasanje u ponedeljak bilo je prvi plebiscit ove vrste u Kanadi još od referenduma u Kvebeku 1995. godine, na kojem je ta većinski frankofona provincija tijesnom većinom glasala protiv otcepljenja.