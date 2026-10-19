Ilon Mask najavio da će pokloniti po jednu akciju Spejs Iksa svakom djetetu u SAD, što predstavlja ukupnu vrijednost od 10,5 milijardi dolara.

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Vlasnik kompanije Spejs Iks, Ilon Mask objavio je danas da će sledeće godine pokloniti po jednu svoju akciju te firme svakom djetetu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mask u objavi na svojoj društvenoj mreži Iks nije izneo detalje o tome kako bi poklanjanje akcija bilo sprovedeno.

Prema podacima američke Kancelarije za popis stanovništva, u SAD je 1. jula 2025. godine živjelo oko 72 miliona djece mlađe od 18 godina.

Vrijednost akcija koje Mask planira da podeli, po cijeni od 146,03 dolara po akciji na zatvaranju berze u petak, iznosila bi ukupno oko 10,5 milijardi dolara, prenosi CNBC.

Mask je, prema podacima iz prijave podnijete američkoj Komisiji za hartije od vrednosti (SEC) u avgustu, posedovao oko 4,8 milijardi akcija Spejs Iksa. Kada se uračunaju i akcije koje još nisu stečene po osnovu nagrada i opcija na akcije, njegov udio iznosi oko 6,4 milijarde akcija, odnosno 48,4 odsto.

"Ovo će biti prvo od mnogih takvih davanja", dodao je Mask na Iksu, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Njegova najava uslijedila je dan nakon što je kompanija Antropik saopštila da planira da izdvoji pet odsto svojih akcija za novi fond od javnog interesa, uz mogućnost da se taj udio dodatno poveća u zavisnosti od rasta vrijednosti kompanije.

Mask je prethodno, komentarišući tu inicijativu, poručio da preporučuje direktnu raspodjelu akcija građanima i dodao da će upravo to učiniti.