Prijetnja o navodno postavljenim bombama stigle na adrese više stotina škola u Velikoj Britaniji.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Policija u Velikoj Britaniji je saopštila danas da istražuje prijetnje koje su poslate na imejl adrese mnogih osnovnih škola, piše "BBC". U pitanju su prijetnje da su navodno postavljene bombe u mnogim osnovnim školama, u Sjevernoj Irskoj je više od 300 škola dobilo takvu poruku preko elektronske pošte.

Policija je u saopštenju navela da su iste poruke poslate na adrese elektronske pošte mnogih škola u Velikoj Britaniji. Poruka je, prema prvim informacijama, stigla van granica Velike Britanije.

Vidi opis Zastrašujuće prijetnje stigle na adrese više stotina škola: Uzbuna u Velikoj Britaniji, djeca hitno evakuisana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: xiu bao / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: You Tube/The Telegraph Br. slika: 5 5 / 5

Ministar prosvjete Severne Irske Pol Givan je rekao da izgleda da prijeteće poruke potiču od islamista. Oni, prema njegovim riječima, prete da će "uvesti šerijatski zakon".

Sve poruke su bile potpisane riječima "Alahu akbar" što znači "Bog je najveći". Hitne istrage su pokrenute u cijeloj Velikoj Britaniji.

Ustanovljeno je da su prijetnje lažne, odnosno da nije bilo postavljenih eksplozivnih naprava ni u jednoj školi. Sve škole su preventivno bile odmah evakuisane iako se od starta sumnjalo da su u pitanju lažne dojave.