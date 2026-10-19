Za 20. novembar najavljeni su koordinisani protesti i štrajkovi mladih širom Evrope, a organizatori pozivaju na masovnu mobilizaciju protiv militarizacije i mjera štednje.

Izvor: Marti Segura Ramoneda / Zuma Press / Profimedia

Sudeći po najavama, 20. novembra Evropi se sprema haos. Tog datuma se priprema prava "revolucija", međunarodni dan protesta i akcija, koji će - pod sloganom "Borimo se za svoju budućnost a ne za njihove ratove" - obuhvatiti štrajkove na univerzitetima, demonstracije i druge aktivnosti. Na društvenim mrežama objavljen je plakat sa popisom 48 zemalja i prijestonica u kojima bi 20. novembra u 10 sati trebali da počnu štrajkovi i akcije, a na spisku su zemlje poput Francuske, Italije, Njemačke i Španije, kao i naši susedi Hrvatska i Slovenija.

Francusku su zahvatili masovni i nasilni protesti navodno zbog rastućih troškova života i pogoršanja javnih usluga, ali se sve brzo pretvorilo u opšte nasilje. U subotu je, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na ulice širom zemlje izašlo oko 550.000 ljudi, dok organizatori, međutim, procjenjuju da je broj demonstranata dostigao 800.000, što je ranije saopštio i Studentski savez.

Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Lorana Ninjeza, protesti su održani na 110 lokacija, uključujući Pariz, gdje se okupilo oko 110.000 ljudi. Proteste su sredinom septembra započeli učenici, bijesni zbog uslova u srednjim školama, ali su od tada prerasli i obuhvatili širu grupu demonstranata nezadovoljnih zbog troškova života.

I u drugim evropskim zemljama je bilo nemira. U susjednoj Belgiji, zatvorene su neke škole u Ližu, dan nakon nasilja i nereda u tom gradu. Bilo je protesta učenika i u nekoliko italijanskih gradova prošle nedelje, iako manjih nego u Francuskoj i bili su fokusirani na domaće probleme, navodi “Indipendent”.

Rent unaffordable? Blame immigrants.Energy bills soaring? Blame Muslims.Wages stagnating? Find another convenient scapegoat.Meanwhile, housing policy, taxation, public investment and government decisions escape scrutiny.Funny how complicated economic failures always get the same simplistic explanation. — George Banks (@Banks_Banksg)October 18, 2026

Dan "20N"

Prema Rf-news.de, aktuelni protesti učenika u Francuskoj izričito su povezani sa akcijama planiranim za 20. novembar, poznatim i kao dan "20N". Predstavnici Studentskog sindikata (UE) najavili su da će nastaviti mobilizaciju do 20. novembra, međunarodnog datuma okupljanja mladih širom Evrope.

Kako navodi portal, Sindikat srednjoškolaca USL i UE su među ključnim organizatorima aktuelnih blokada i protesta u Francuskoj i pozivaju na njihov nastavak.

I belgijske učeničke i studentske grupe uključene su u evropski poziv na akciju 20. novembra, navodi Rf-news.de. Italijanske studentske organizacije najavile su akcije u više gradova, uključujući Đenovu, Rim, Napulj i Torino, koje će kulminirati međunarodnim studentskim štrajkom 20. novembra. Njemački pokret "Školski štrajk protiv regrutacije" takođe je odredio 20. novembar kao naredni veliki dan akcije u zemlji, čime se protesti širom Evrope povezuju se sa demonstracijama u Njemačkoj protiv uvođenja obaveznog vojnog roka i militarizacije, navodi portal.

Ko stoji iza revolucije?

U pozadini evropske revolucije zakazane za 20. novembar je kampanja Međunarodni štrajk mladih (IYS), okupljena pod sloganom "Borimo se za svoju budućnost, a ne za njihove ratove!". Kampanja zasad okuplja 30 evropskih omladinskih i studentskih organizacija iz preko 10 zemalja EU, kako piše "Jutarnji list", uključujući Hrvatsku.

Prema objavi IYS na Instagramu, među zemljama koje će 20. novembra učestvovati u štrajku mladih su:

Francuska

Italija

Njemačka

Španija

Portugal

Velika Britanija

Austrija

Švajcarska

Slovenija

Hrvatska

Danska

Belgija

Holandija

Švedska

Šta će biti 20. novembra?

Kako navodi IYS na svom sajtu, organizacije iz različitih djelova kontinenta pripremaju koordinisane obustave nastave, demonstracije, skupove na univerzitetskim kampusima i javne akcije.

Istovremeno, sindikati i društveni pokreti pozvani su da se pridruže studentskoj mobilizaciji od 20-22. novembra.

Šta je Međunarodni štrajk mladih (IYS)?

U pitanju je koordinisani prekogranični pokret studentskih i omladinskih organizacija širom Evrope i dalje, koji poziva na proteste i skupove protiv "rata, militarizma, mjera štednje, imperijalizma i klimatskog sloma". Štrajk 20. novembra se organizuje kao odgovor na ono što koalicija opisuje kao istorijsko ubrzavanje militarizacije širom Evrope.

"Dok vlade izdvajaju stotine milijardi eura za vojne rashode i ponovno naoružavanje, organizatori upozoravaju da se obrazovanje, zdravstvo, stanovanje, javne službe i borba protiv klimatskih promjena žrtvuju radi finansiranja priprema za rat", navodi se na sajtu IYS.

Prema navodima organizatora, militarizacija sve više prodire u škole i univerzitete kroz regrutovanje i istraživanja finansirana iz budžeta, dok obnovljene rasprave o obaveznom vojnom roku i širenju vojnih saveza ukazuju na širi politički zaokret širom Evrope.

"Ovo je samo prvi korak"

Koalicija je štrajk 20. novembra opisala kao prvi korak ka izgradnji snažnog međunarodnog antimilitarističkog studentskog pokreta.

“Studentske organizacije, omladinske grupe, učenički kolektivi i univerzitetske organizacije širom Evrope pozvani su da podrže ovaj poziv i organizuju nacionalne i lokalne akcije 20. novembra”, navodi se.

Ovo su zahtjevi

Kako se navodi na sajtu IYS, ovo su zajednički zahtjevi: