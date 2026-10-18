Nakon potonuća teretnog broda u Ormuskom moreuzu, stotine ribara pohrlile su na pučinu kako bi iz vode izvukle kontejnere pune telefona, skupocjenih francuskih parfema i druge vrijedne robe.

Izvor: printscreen X

Stotine iranskih ribara i vlasnika malih plovila zaputile su se ka Ormuskom moreuzu kako bi iz mora izvukli "iPhone" uređaje, francuske parfeme i drugu robu koja je završila u vodi nakon potonuća teretnog broda "GFS Pride".

Teretni kontejneri

Brod je potonuo 14. oktobra, a snimci sa mjesta događaja prikazuju desetine čamaca koji plove između kontejnera, od kojih su neki djelimično potopljeni. Na pojedinim snimcima vidi se i mali čamac koji pokušava da odvuče veliki teretni kontejner.

Prema informacijama iz Singapura, pod čijom je zastavom brod plovio, do potonuća je došlo nakon izbijanja požara. Svih 21 član posade evakuisan je bez povreda.

Iranska mornarica Revolucionarne garde, međutim, tvrdi da je brod skrenuo na neovlašćenu i opasnu rutu i udario u morsku minu, nakon čega je izbio požar. Na brodu se, prema navodima, nalazilo više od 2.500 kontejnera.

Transport robe

Potonuće se dogodilo u trenutku pojačanih napada na brodove u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata i robe, javlja Avaz. Iranske vlasti upozorile su lokalne ribare da budu oprezni zbog kontejnera koji plutaju morem.

Istovremeno, Teheran je poručio da će ponovno otvaranje Ormuskog moreuza usloviti povlačenjem američkih snaga iz regiona, što dodatno naglašava napetosti koje ugrožavaju pomorski saobraćaj.