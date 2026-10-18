U velikoj eksploziji u kanadskoj vojnoj bazi Vejnvrajt poginulo je više ljudi, a vatra se proširila i van baze. Uzrok nesreće i tačan broj žrtava još uvijek nisu poznati.

Izvor: X/Cost of America

Više ljudi poginulo je i povrijeđeno u teškom incidentu u kanadskoj vojnoj bazi Vejnvrajt, u pokrajini Alberta, nakon kojeg je izbio veliki požar. Vatra se proširila izvan vojne baze, a bolnice u obližnjem Edmontonu primaju veliki broj povrijeđenih. Vlasti zasad nisu objavile broj žrtava niti šta je uzrokovalo tragediju.

Kanadski ministar odbrane Dejvid Mekginti potvrdio je u subotu uveče da ima poginulih i povrijeđenih, ali nije izneo pojedinosti o njihovom broju niti okolnostima nesreće.

"Žao mi je što moram da potvrdim da je u incidentu u bazi bilo poginulih i povrijeđenih", rekao je Mekginti na konferenciji za novinare.

Hospitals across Alberta, Canada are reportedly being overwhelmed by the number of injured from the ongoing major fire at CFB Wainwright, the cause and extent of which is still unknown, with details being kept very quiet by the Canadian Ministry of National Defense. Some sources place the number of dead in the dozens with hundreds of injuries, though nothing has been verified by officials in Canada. — OSINTdefender (@sentdefender)October 18, 2026

Situaciju je opisao kao veoma ozbiljnu i osjetljivu, dodajući da se ne seća sličnog događaja u novijoj istoriji.

Bolnice primaju veliki broj povrijeđenih

Prema izvještaju Asošijeted presa, veliki broj povrijeđenih prevezen je u bolnice u Edmontonu nakon što su zdravstveni kapaciteti u Vejnvrajtu postali preopterećeni.

Ljekar hitne službe bolnice Rojal Aleksandra, u Edmontonu, Voren Tersk, rekao je za CBC da je riječ o vanrednoj situaciji s kakvom se zdravstveni sistem susreće jednom u 15 do 25 godina.

Unconfirmed reports regarding the incident at CFB Wainwright in Alberta are raising concerns about a potential mass-casualty event.A source reportedly close to the situation claims more than 100 people may be injured. That figure has not been independently verified by authorities.The cause of the reported explosion and the scale of injuries remain unclear.Source: Unconfirmed local reporting https://t.co/yvm8yaT1Nw — Cost of America (@CostOfAmerica)October 18, 2026

"To je više pacijenata nego što iko od nas trenutno želi da broji. Ovo je katastrofa", rekao je Tersk.

Uzrok i dalje nije poznat

Pojedini kanadski mediji izvijestili su da je incidentu prethodila eksplozija, ali kanadske vlasti nisu zvanično potvrdile tu informaciju.

Kraljevska kanadska konjička policija objavila je da su njeni pripadnici pozvani u subotu nešto posle 16 časova po lokalnom vremenu zbog dojave o požaru na području baze namijenjenom vojnoj obuci.

Istragu sprovode kanadska vojska i policija. Zasad nije poznato šta je izazvalo incident niti da li su poginuli i povrijeđeni isključivo pripadnici vojske.

Požar se proširio izvan vojne baze

Požar je zahvatio veliko područje oko baze i proširio se preko njene ograde. Gašenje je otežavao snažan vetar, čiji su udari u pojedinim djelovima Alberte dostizali 100 kilometara na sat.

Vatrogasci iz više okolnih područja uključili su se u gašenje, a pomoć je ponudila i susjedna pokrajina Saskačevan. Lokalne vlasti zasad nisu izdale naređenje za evakuaciju stanovništva Vejnvrajta, grada sa oko 6.600 stanovnika koji se nalazi neposredno uz vojnu bazu. Građanima su poručile da izbjegavaju zahvaćeno područje i oslobode saobraćajnice za hitne službe.

Ključna kanadskih baza za vojnu obuku

Baza Vejnvrajt nalazi se oko 200 kilometara od Edmontona i jedna je od najaktivnijih baza kanadske kopnene vojske. Koristi se za obuku vojnika, pripreme za borbene operacije i velike vojne vežbe.

U njoj djeluju Kanadski centar za manevarsku obuku, koji sprovodi realistične borbene vežbe, i Centar za obuku Treće kanadske divizije. Prema popisu iz 2021. godine, u bazi je bilo raspoređeno 1.310 vojnih i civilnih radnika.

Kanadski premijer Mark Karni, izrazio je saučešće porodicama stradalih i poručio da federalna vlada sarađuje sa vlastima Alberte i lokalnim službama.

Premijerka Alberte Danijel Smit, opisala je događaj kao veliku tragediju koja je pogodila brojne pripadnike kanadskih oružanih snaga.

Vlasti su najavile objavu dodatnih informacija nakon što se utvrde okolnosti incidenta.