Poginule dvije osobe u padu lakog aviona u Škotskoj.

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Poginule su dvije osobe u padu lakog aviona u Škotskoj, piše škotski "San". Stradali su stariji muškarac (80) i šesnaestogodišnji dječak.

Avionska nesreća se dogodila u petak 16. oktobra oko 16.45 časova. Sve Hitne službe stigle su ubrzo na lice mjesta, ali ništa nisu mogle da urade.

O slučaju je obavješteno Odeljenje za istraživanje avionskih nesreća. Zasad nisu poznate okolnosti avionske nesreće, kao ni uzrok pada lakog aviona.