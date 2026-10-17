Poginule dvije osobe u padu lakog aviona u Škotskoj.
Poginule su dvije osobe u padu lakog aviona u Škotskoj, piše škotski "San". Stradali su stariji muškarac (80) i šesnaestogodišnji dječak.
Avionska nesreća se dogodila u petak 16. oktobra oko 16.45 časova. Sve Hitne službe stigle su ubrzo na lice mjesta, ali ništa nisu mogle da urade.
O slučaju je obavješteno Odeljenje za istraživanje avionskih nesreća. Zasad nisu poznate okolnosti avionske nesreće, kao ni uzrok pada lakog aviona.
Boy, 16, and pensioner killed in horror plane crash in Scotlandhttps://t.co/P8KsJkd4Bo https://t.co/U43hrYT8CD— The Scottish Sun (@ScottishSun)October 17, 2026