Grčka je proširila program demografske obnove ponudivši bespovratnu finansijsku pomoć od 10.000 eura svima koji se trajno presele u neku od 11 regionalnih jedinica.

Izvor: MONDO

Grčka je zvanično proširila program novčane podrške za građane koji odluče da promijene mjesto boravka i trajno se presele u demografski ugrožene djelove zemlje, obezbijedivši bespovratnu finansijsku injekciju od ukupno 10.000 eura po prijavi. Prijavljivanje za ovaj podsticajni paket otvoreno je 14. oktobra, a novi krug donosi znatno jednostavnija pravila i širi krug korisnika u poređenju sa ranijim fazama projekta.

Dok je mjera ranije bila rezervisana isključivo za sjeveroistočnu pograničnu oblast Evros, na mapi subvencionisanih lokacija sada se nalazi još deset regionalnih jedinica. Prema navodima atinskog lista Katimerini, novac je dostupan za preseljenje u Kilkis, Florinu, Kastoriju, Dramu, Pelu, Grevenu, Kozani, Ser, Janjinu (gde je obuhvaćeno sedam od osam opština), kao i u Tesprotiju, gdje program pokriva opštine Suli i Filijates.

Cilj vlasti u Atini jeste da zaustavi odliv stanovništva, podstakne privredu i udahne novi život pograničnim i strateški osjetljivim krajevima.

Glavna pogodnost novog ciklusa jeste ukidanje obaveze da podnosilac prijave mora biti zaposlen kod lokalnog poslodavca na teritoriji na koju se seli. Time se otvaraju vrata za sve ljude koji obavljaju poslove na daljinu, frilensere i stručnjake čija radna mjesta ne zavise od kancelarije.

Kako je precizirala grčka ministarka za socijalnu koheziju i porodična pitanja Domna Mihailidu, podnosioci zahtjeva u obavezi su da dokažu da posjeduju nepokretnost ili da imaju zaključen ugovor o zakupu stambenog prostora na period od najmanje tri godine. Dodatna pogodnost je to što program više nije ograničen isključivo na nerazvijena sela, već obuhvata i preseljenje u gradska jezgra navedenih oblasti.

Sredstva u ukupnom iznosu od 10.000 eura uplaćuju se u dvije jednake tranše od po 5.000 eura. Prvi dio isplaćuje se odmah po verifikaciji i zvaničnom odobrenju prijave kako bi se pokrili početni troškovi preseljenja, transporta i opremanja doma. Preostalih 5.000 eura korisniku leže na račun nakon navršene prve godine kontinuiranog i evidentiranog boravka na izabranoj adresi.

Učešće u programu namijenjeno je prevashodno grčkim državljanima koji žive u domovini ili drugim zemljama Evropske unije, diplomcima lokalnih fakulteta koji odluče da karijeru nastave u mjestu studiranja, kao i porodičnim domaćinstvima koja ispunjavaju socijalno-demografske kriterijume.

Za državljane trećih zemalja, uključujući građane Srbije, ključno je pravilo da novčana pomoć ne donosi automatsku boravišnu dozvolu. Svako ko želi da konkuriše mora prethodno da reguliše zakonski boravak u Grčkoj po nekom od postojećih pravnih osnova, nakon čega se utvrđuje ispunjenost uslova za dobijanje ove pomoći.