Najnoviji satelitski podaci otkrivaju istorijske promjene u brazilskoj Amazoniji, dok se zemlja priprema za odlučujući drugi krug predsjedničkih izbora.

Izvor: Joa Souza / imago stock&people / Profimedia

Krčenje šuma u brazilskoj Amazoniji palo je na najniži nivo otkako se vodi evidencija, pokazuju novi podaci brazilske vlade. Međutim, budućnost ovog izuzetno važnog ekosistema ostaje neizvesna uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, zakazanog za 25. oktobar, na kojima se suočavaju kandidati sa potpuno različitim pogledima na zaštitu prašume i odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Aktuelni predsjednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva zaostao je u prvom krugu glasanja, uprkos značajnim rezultatima u usporavanju uništavanja Amazonije, kao i smanjenju siromaštva i nesigurnosti u snabdijevanju hranom. Njegov protivkandidat je Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara, piše britanski Gardijan.

Prema satelitskim podacima sistema Prodes, koji se smatra najpreciznijim pokazateljem krčenja šuma, površina iskrčene šume u Amazoniji smanjena je za 41,8 odsto tokom protekle godine, na 3.335 kvadratnih kilometara.

Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

To je najniža vrijednost od početka mjerenja 1988. godine.

Novi rezultat bolji je od prethodnog istorijskog minimuma za čak 1.236 kvadratnih kilometara, što odgovara površini grada Rio de Žaneira.

Od 2022. godine, odnosno godine prije početka Lulinog mandata, stopa krčenja šuma smanjena je za 71,2 odsto, pokazuju podaci brazilskog Nacionalnog instituta za svemirska istraživanja.

Ovakav rezultat uglavnom se pripisuje strožoj primjeni propisa i većim državnim ulaganjima u institucije zadužene za zaštitu životne sredine.

Izvor: Joa Souza / imago stock&people / Profimedia

Najveće krčenje šuma u tri brazilske države

Najveći udio u ukupnom krčenju šuma tokom 2026. godine zabeležen je u brazilskim saveznim državama Para, Mato Groso i Amazonas.

Na Paru otpada 33,9 odsto ukupne iskrčene površine u Amazoniji, na Mato Groso 25,5 odsto, a na Amazonas 15,7 odsto.

Međutim, čak je i u tim državama krčenje šuma smanjeno za više od 45 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Jedina savezna država u kojoj je zabilježeno pogoršanje bila je Roraima, gde je krčenje šuma poraslo za 0,4 odsto. Riječ je o području u kojem Bolsonaro uživa snažnu političku podršku.

Pozitivne promjene zabilježene su i izvan Amazonije.

U susednom području Serado, koje karakteriše savanska vegetacija, godišnje krčenje šuma palo je na 5.516 kvadratnih kilometara, što je najniži nivo od 2001. godine.

Ovaj rezultat posebno je značajan jer je Serado dugo smatran područjem u kojem su proizvođači soje i govedine mogli da krče više vegetacije nego što im je bilo dozvoljeno u Amazoniji.

Tokom protekle četiri godine krčenje šuma u Seradu smanjeno je za 48,4 odsto.

Vidi opis Istorijski preokret u Amazoniji, ovakvi rezultati nisu viđeni 38 godina: Objavljeni podaci iznenadili svijet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Joa Souza / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Joa Souza / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Velika razlika između Lule i Bolsonara

Ovi rezultati, koji su pojedine aktiviste za zaštitu prirode doveli do suza, predstavljaju oštar kontrast periodu vlasti Žaira Bolsonara od 2019. do 2023. godine.

Tokom njegovog mandata krčenje šuma u Amazoniji povećano je za 59,5 odsto, što približno odgovara uništavanju više od milion stabala dnevno.

Takav rast povezuje se sa smanjenjem sredstava za institucije koje štite šume, slabijom primjenom kazni za ekološke prekršaje i javnim porukama koje su ohrabrivale ilegalne rudare, drvoseče i uzurpatore zemljišta.

Žair Bolsonaro kasnije je osuđen zbog pokušaja državnog udara, ali je njegov sin Flavio obećao da će ga osloboditi i omogućiti mu da preuzme bilo koju funkciju u vladi koju bude želio.

Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Mlađi Bolsonaro nastavio je očevu politiku pridobijanja podrške velikih zemljoposednika i privrednih sektora koji se oslanjaju na eksploataciju prirodnih resursa Amazonije.

Istovremeno, klimatska kriza nije dobila značajno mjesto u njegovom izbornom programu.

Bivša ministarka životne sredine Marina Silva, koja se smatra jednom od najvažnijih ličnosti u borbi za očuvanje Amazonije, upozorila je da bi Flavio Bolsonaro mogao da nastavi očev projekat uništavanja prašume.

Razlike između dvojice kandidata vidljive su i na izbornoj mapi Amazonije.

Bolsonaro je osvojio najviše glasova u oblastima blizu degradiranih šuma, rudnika, stočarskih rančeva i velikih plantaža soje, dok je Lula imao veću podršku u velikim gradovima i područjima gdje je šumska vegetacija ostala relativno očuvana.

Amazonija postala i pitanje odnosa sa SAD

Različiti stavovi dvojice kandidata posebno dolaze do izražaja kada je riječ o odnosima Brazila i Sjedinjenih Američkih Država.

Lula je upozorio da američki predsjednik Donald Tramp pokušava da kolonizuje Brazil i preuzme kontrolu nad njegovim prirodnim resursima miješanjem u izbore.

Brazilski predsjednik Amazoniju predstavlja kao suvereno bogatstvo svoje zemlje, važno stanište autohtonih naroda i jedan od ključnih elemenata globalnih napora za stabilizaciju klime.

Porodica Bolsonaro, sa druge strane, održava bliske veze sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Flavijev brat Eduardo od prošle godine živi u Teksasu i pozivao je Trampovu administraciju da uvede kaznene carine Brazilu.

Žair Bolsonaro je ranije javno pozdravljao američku zastavu i predvodio skandiranje "SAD, SAD".

Ukoliko porodica Bolsonaro ponovo dođe na vlast, očekuje se promjena trgovinskih prioriteta Brazila, naročito kada je riječ o strateški važnim mineralima.

Izvor: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia

Prema tim očekivanjima, Brazil bi mogao da preusmeri dio trgovinske saradnje sa Kine i Evrope prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Ipak, najveća razlika između političkih opcija odnosi se na spremnost krajnje desnice da eksploatiše prirodne resurse Amazonije i drugih djelova Brazila, bez obzira na ekološke i društvene posljedice, navodi "Gardijan".

Sudbina Amazonije zavisi od predsjedničkih izbora

Organizacije za zaštitu životne sredine upozoravaju da novi podaci o krčenju šuma pokazuju koliko je važan predstojeći drugi krug predsjedničkih izbora.

Marsio Astrini, izvršni sekretar Klimatske opservatorije, ocijenio je da najnoviji rezultati dokazuju da je moguće zaustaviti uništavanje šuma u Brazilu.

"Ovi podaci jasno pokazuju da je potpuno moguće okončati uništavanje šuma u Brazilu", izjavio je Astrini.

Međutim, upozorio je da će budućnost Amazonije u velikoj mjeri zavisiti od izbornog rezultata.

"Sve zavisi od rezultata izbora. Zemlja će odlučiti da li ćemo krenuti ka okončanju krčenja šuma ili ka kraju same šume", poručio je Astrini.