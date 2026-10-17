Ogromni požari u Indoneziji zahvatili su gotovo 900.000 hektara zemljišta, dok se otrovni dim širi susjednim državama, izaziva respiratorne probleme i primorava vlasti da preduzmu vanredne mjere.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Indonezija se suočava sa najtežom sezonom požara u posljednjih više od deset godina, a gust, otrovan dim koji mjesecima prekriva velike dijelove zemlje proširio se i na susjedne države. Milioni ljudi izloženi su opasnom zagađenju vazduha, dok vlasti pokušavaju da pronađu način da zaustave požare, prenosi britanski Gardijan.

Nakon pokušaja izazivanja padavina zasijavanjem oblaka, gašenja požara vodom iz vazduha i angažovanja vojske, indonežanske vlasti odlučile su da isprobaju neuobičajenu metodu borbe protiv dima - raspršivanje suvog leda iz aviona.

Indonežanski ministar za koordinaciju bezbjednosnih poslova Dudung Abdurahman izjavio je da će suvi led biti raspršen iznad provincije Južna Sumatra, po direktnom nalogu predsjednika države.

"Ovaj eksperiment sa raspršivanjem suvog leda sprovodi se po direktnom nalogu predsjednika kako bismo pomogli u borbi protiv zagađenja vazduha u Južnoj Sumatri", izjavio je Abdurahman, a prenijela državna agencija Antara.

"Najprije ćemo posmatrati rezultate, a ukoliko se metoda pokaže efikasnom, postoji mogućnost da bude primijenjena i u drugim regionima", dodao je.

Gotovo 900.000 hektara izgorjelo, milioni ljudi u opasnosti

Od januara je širom Indonezije izgorjelo gotovo 900.000 hektara zemljišta, što ovu sezonu požara čini najgorom u posljednjih više od deset godina.

Situaciju dodatno pogoršavaju snažan klimatski fenomen El Ninjo i praksa paljenja vegetacije radi krčenja zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju, posebno za plantaže uljanih palmi.

Milioni Indonežana mjesecima žive pod gustim slojem dima i narandžaste izmaglice koja prizorima daje gotovo apokaliptičan izgled.

Zbog posljedica zagađenja desetine hiljada ljudi zatražile su medicinsku pomoć zbog respiratornih oboljenja.

Istovremeno, raste nezadovoljstvo odgovorom vlasti. Prošle nedjelje podnijeta je kolektivna tužba protiv vlade, u kojoj se ona optužuje za "grubi nemar" u suočavanju sa krizom.

Otrovni dim prešao granice, škole zatvorene, letovi obustavljeni

Dim od požara proširio se na Singapur, Maleziju, pa čak i Filipine, dok su u pojedinim zemljama zatvorene škole, otkazivani letovi i zabilježen porast respiratornih oboljenja.

Istočni Timor saopštio je da će od četvrtka zatvoriti sve škole u zemlji na tri dana, a porodicama je preporučeno da djecu zadrže u zatvorenom prostoru ili da koriste zaštitne maske prilikom izlaska.

Singapur je od ponedjeljka uvio subvencije za liječenje zdravstvenih problema povezanih sa zagađenjem vazduha. Slična mjera posljednji put je bila primijenjena 2015. godine, tokom prethodne velike krize izazvane požarima.

Vlasti Singapura počele su i distribuciju zaštitnih maski N95 građanima koji ispunjavaju uslove.

Tokom prethodne nedjelje Singapur se našao među najzagađenijim gradovima sveta, dok je Kuala Lumpur zauzeo drugo mjesto na toj listi.

Suvi led iz aviona kao posljednja nada

Prema najavama vlasti, avion tipa Cesna trebalo je u četvrtak da rasprši oko 1,5 tona suvog leda iznad grada Palembanga, u Južnoj Sumatri.

Vlada se nada da će ova metoda smanjiti koncentraciju dima i poboljšati kvalitet vazduha i vidljivost.

Tehnika korišćenja suvog leda prvi put je primijenjena četrdesetih godina prošlog vijeka kako bi se podstaklo stvaranje kristala leda u oblacima, prenosi Blumberg.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi efekti mogli biti ograničeni i kratkotrajni.

"Postoji određeni potencijal da se lokalno stanje privremeno poboljša", izjavio je Rik Makre, profesor saradnik istraživačke grupe za šumske požare Univerziteta Novog Južnog Velsa.

On je objasnio da vremenski sistemi prenose dim sa istoka prema zapadu, zbog čega bi se, čak i ako bi vazduh iznad nekog grada privremeno bio očišćen, novi oblaci dima ubrzo vratili.

"To je neprekidan proces. Neće biti jednostavno i ni na koji način neće predstavljati trajno rješenje", upozorio je Makre.

Zagađenje četiri puta iznad opasnog nivoa

U indonežanskoj provinciji Centralni Kalimantan indeks zagađenja vazduha ISPU u srijedu je premašio 1.200, što je četiri puta više od granice od 300 koja označava opasan nivo zagađenja.

Snimci lokalnih medija prikazali su gustu izmaglicu koja prekriva grad Palangkaraju i svodi vidljivost vozača na minimum.

Predsjednik Indonezije Prabovo Subijanto naredio je intenziviranje gašenja požara i oštrije mjere protiv osoba osumnjičenih za njihovo izazivanje.

Međutim, vlasti se suočavaju sa velikim poteškoćama, posebno u područjima tresetišta, gdje požari mogu da tinjaju nedjeljama ispod površine zemlje, zbog čega ih je izuzetno teško ugasiti.

Makre je upozorio da bi problem mogao da preraste regionalne okvire.

"Kako vrijeme prolazi i klimatske promjene uzimaju maha, mislim da bi ovo moglo da postane globalni problem, a ne samo nešto za šta jedna zemlja mora da pronađe rješenje", rekao je on.

"Na globalnom nivou postoji velika međusobna povezanost", zaključio je Makre.