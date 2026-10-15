Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da želi uvođenje smrtne kazne za svakoga ko ubije vatrogasca i naložio Ministarstvu pravde da u takvim slučajevima traži najstrožu kaznu.

Izvor: Bonnie Cash / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da želi smrtnu kaznu za svakoga ko ubije vatrogasca, prenosi Rojters.

Tramp, koji je ranije pozivao na izricanje smrtne kazne svima koji budu proglašeni krivim za ubistvo policajca, ovu izjavu dao je tokom ručka u Ružičnjaku Bijele kuće, organizovanog u čast vatrogasnih organizacija.

Američki predsjednik rekao je da je naložio Ministarstvu pravde da u takvim slučajevima zahtijeva smrtnu kaznu, posebno za "svakoga ko ubije vatrogasca dok se penje uz merdevine".