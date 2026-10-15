Planirano pogubljenje Nidala Malika Hasana izaziva raspravu o prenosu nasilja na društvenim mrežama i njihovim pravilima.

Izvor: Uniformed Services University o / Zuma Press / Profimedia

Društvene mreže godinama su ograničavale prikazivanje eksplicitnog nasilja, ali plan Trampove administracije da uživo prenosi javno pogubljenje testiraće koliko su platforme zaista spremne da sprovode sopstvena pravila. Ministar odbrane Pit Hegset i Pentagon najavili su da će 3. decembra prenositi pogubljenje majora američke vojske Nidala Malika Hasana pred streljačkim vodom.

To bi bio prvi put da se izvršenje smrtne kazne u SAD emituje putem interneta, a kompanije tek treba da se izjasne o tome da li će prenositi ovaj događaj ili uklanjati snimke koje korisnici budu objavljivali.

„Kompanije će čekati do samog posljednjeg trenutka da saopšte javnosti šta će učiniti, jer znaju da postoji šansa da Tramp odustane od toga“, izjavila je Kejti Harbat, osnivačica tehnološke konsultantske firme Anchor Change i bivša direktorica za javne politike u kompaniji Meta.

Platforme društvenih mreža već su pod sve većim pritiskom širom svijeta da zaštite djecu od eksplicitnog i nasilnog sadržaja. Planirani prenos pogubljenja stavlja tu obavezu na probu: evropski regulatori upozoravaju tehnološke kompanije da ne emituju prenos, dok australijski zakonodavci pozivaju regulatore da spriječe emitovanje takvog sadržaja na društvenim mrežama, piše Politico.

Vodeće platforme, uključujući TikTok, X, Twitch, YouTube, Facebook i Instagram, imaju smjernice kojima ograničavaju prikazivanje smrti i nasilja. Metina pravila, na primjer, izričito zabranjuju direktne prenose izvršenja smrtnih kazni.

Ipak, ove kompanije imaju veze sa Trampovom administracijom, što može uticati na njihovo poslovanje u SAD i njihov uticaj na kreiranje politike u oblasti vještačke inteligencije. Portparol TikToka uputio je na smjernice kompanije kojima se zabranjuje prikazivanje smrti izazvane vatrenim oružjem.

Ostale kompanije nijesu odgovorile na više zahtjeva za komentar o tome da li će primjenjivati pravila svojih platformi u slučaju objava planiranog javnog pogubljenja. Stručnjaci su za Politico naveli da bi odluka mogla zavisiti od ishoda izbora za Kongres na sredini predsjedničkog mandata i političkih posljedica primjene ili zanemarivanja sopstvenih pravila.

Planiranom prenosu uživo protive se i demokrate i republikanci, dok predsjednik Tramp i njegovi savjetnici raspravljaju o mogućnosti da odustanu od emitovanja pogubljenja, navodi se u izvještaju ABC Newsa. Potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je prošle sedmice novinarima da neće gledati prenos.

Ukoliko demokrate preuzmu kontrolu nad Kongresom, platforme koje dozvole emitovanje mogle bi se suočiti sa strožim nadzorom i kritikama zbog nepoštovanja sopstvenih pravila, ocjenjuju stručnjaci.

„Na prvi pogled, direktan prenos pogubljenja prekršio bi pravila gotovo svake veće platforme o prikazivanju nasilja. Ali svaka platforma takođe zadržava manevarski prostor za sadržaje od javnog značaja ili one koji su na drugi način vrijedni vijesti“, rekla je za Politico Evelin Duek, vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Stanford, koja se bavi regulacijom interneta i pravima iz Prvog amandmana.

„Istorijat primjene ovih izuzetaka pokazuje da se na kraju dana ove politike više svode na politiku nego na principe. Platforme će uraditi ono što procijene kao politički najcjelishodnije.“

Tehnološke platforme su tradicionalno brzo reagovale kako bi uklonile snimke javnih pogubljenja, koje često šire terorističke organizacije. Međutim, pogubljenje koje nalaže vlada SAD predstavlja drugačiji izazov, navode stručnjaci, jer bi se kompanije mogle suočiti sa kritikama i osudama bez obzira na to da li prenose događaj ili ga blokiraju.

„Društvene mreže su u poziciji u kojoj ne mogu da pobijede kada je u pitanju objavljivanje ovakvog sadržaja“, rekao je Erik Goldman, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Santa Klara i kodirektor univerzitetskog Centra za pravo visokih tehnologija.

„Mnogi ljudi su zgroženi već samom odlukom vlade da uopšte prenosi takav sadržaj uživo.“

Pravni rizici prenosa

Pravni rizici emitovanja prenosa djeluju ograničeno. Član 230 Zakona o komunikacijama uglavnom štiti tehnološke kompanije od odgovornosti za sadržaj koji objavljuju korisnici. Platforme bi mogle i da tvrde da je pogubljenje događaj od javnog značaja ili istorijske važnosti, čak i ako je njegovo emitovanje u suprotnosti sa njihovim pravilima.

Vojni propisi zabranjuju osobama mlađim od 18 godina da prisustvuju vojnom pogubljenju. Međutim, sprovođenje te zabrane bilo bi u nadležnosti Ministarstva odbrane, za koje stručnjaci smatraju da teško da bi preduzelo mjere protiv prenosa koji samo organizuje.

„Nemaju mnogo razloga za brigu zbog Člana 230, a i izvršni aparat je Trampova administracija. Pored toga, svi direktori se druže u Bijeloj kući“, rekao je Brener Fisel, profesor prava na Univerzitetu Vilanova, specijalizovan za krivično i vojno pravo.

Blokiranje prenosa ili ograničavanje njegovog dosega moglo bi, međutim, izazvati političke posljedice. YouTube je platio 24,5 miliona dolara u okviru nagodbe povodom Trampove tužbe zbog suspenzije njegovog naloga, dok je Meta u sličnoj nagodbi isplatila 25 miliona dolara, a X deset miliona dolara.

Vens je izjavio da ne planira da gleda pogubljenje, ali bi se platforma koja odbije da ga prenosi ipak mogla suočiti sa odmazdom, ocijenio je Fisel.

„Ako bi neka od tehnoloških kompanija odbila da dozvoli prenos uživo, lako mogu da zamislim da to dovede do neke vrste odmazde“, rekao je Fisel.

(MONDO)