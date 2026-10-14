Zajednička hitna sjednica u slovenačkom parlamentu, posvećena pravima stranih radnika, prekinuta je danas nakon burne rasprave i skandala.

Izvor: X/SDS

Zajednička hitna sjednica dva skupštinska odbora u slovenačkom parlamentu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o pravima stranih radnika, završila se skandalom.

Poslanica Nataša Sukič u znak protesta napustila je zasijedanje, nakon što je bacila skupštinski poslovnik u pravcu poslanika Žana Mahniča (SDS) i vikala mu da ga pročita, piše 24ur.

Hitno zasijedanje Odbora za unutrašnje poslove i Odbora za privredu zatražili su poslanici Pokreta Svoboda, Socijaldemokrata (SD) i Levice, kako bi otvorili raspravu o nacrtima izmjena Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca.

Predloženi zakoni već su prošli javnu raspravu, ali još nisu zvanično predati parlamentu. Poslanici koji su tražili sjednicu upozoravaju da ove izmjene idu na ruku agencijama za zapošljavanje, dok strancima stvaraju prepreke za integraciju, povećavaju rizik od njihove eksploatacije i zadržavaju poslovni model zasnovan na jeftinoj radnoj snazi.

Ko zmanjka argumentov, začnejo leteti poslovniki. Toliko o demokratični kulturi in spoštovanju parlamenta. Maske so padle! https://t.co/Y6fgXw7emh — SDS (@strankaSDS)October 14, 2026

Međutim, do rasprave uopšte nije došlo. Poslanik Slovenačke demokratske stranke (SDS) Andrej Kosi zatražio je da se sjednica prekine jer zakonski predlozi još nisu zvanično predati parlamentu, ocijenivši da je besmisleno obmanjivati javnost i raspravljati o tekstovima koji možda neće ni ući u proceduru.

Predsjedavajući sjednice Žan Mahnič (SDS) stavio je ovaj predlog na glasanje, što je većina prihvatila. Odluka o prekidu sjednice izazvala je bijes poslanika koji su tražili raspravu, nakon čega je uslijedio incident u kom je Nataša Sukič gađala Mahniča poslovnikom i napustila salu.