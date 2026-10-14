Na Rodosu je nevrijeme izazvalo haos - bujice su odnijela vozila, a jedna osoba je pronađena u moru.

Izvor: Meteo Hellas 360/Facebook

Pripadnici Obalske straže izvukli su tijelo 62-godišnjeg muškarca nakon što je automobil u kojem se nalazio povukla bujica i odvukla u more na plaži Stegna u naselju Arhangelos na Rodosu, tokom naleta nezapamćenog nevrijemena, piše grčki portal "Prototema".

Prema dostupnim informacijama, nesrećni čovjek, inače radnik hotela, krenuo je da skloni svoj automobil kada ga je odnijela bujica. Ukupno četiri vozila završila su u moru, nakon što je u 10.44 sati po lokalnom vremenu stanovnicima ostrva poslat SMS preko sistema 112 sa upozorenjem da ograniče kretanje.

Jedna osoba bez svijesti pronađena je u moru na području Stegne na Rodosu, gdje su usled ekstremnih vremenskih prilika četiri putnička automobila završila u vodi.

Na terenu se nalaze pripadnici Obalske straže Grčke sa jednim patrolnim vozilom, policijske snage i ekipa hitne pomoći EKAV, dok je na lokaciju upućeno i vozilo vatrogasne službe.

Poplavljene ulice i masovni kolaps na Rodosu

Nevrijeme koje od ranih jutarnjih sati pravi haos na ostrvu Rodos izazvalo je teške poremećaje na putnoj mreži i u saobraćaju, a ekipe civilne zaštite opštine i regije Južni Egej neprekidno intervenišu na više lokacija.

Plaža Stegna doslovno je presječena na dva dijela zbog silovite bujice koja se iz Arhangelosa sliva pravo ka pristaništu Reni, piše "Prototema".

Zabilježeni su i ozbiljni problemi u lancima snabdijevanja, kao i pri dolascima i odlascima turista. Preko sistema 112 građani su ranije pozvani da ne izlaze iz kuća osim ako je to baš neophodno, kao i prate uputstva nadležnih, a identičan apel uputio je i gradonačelnik Rodosa Aleksandros Kolijadis.

Obilne padavine pretvorile su ulice u rijeke na pravcu od Jalisa ka gradu Rodosu, kao i u naseljima Afandu, Faliraki i Arhangelos, gdje su desetine vozila ostale zarobljene u vodi. U Arhangelosu je bujica odnijela i automobil u kojem na sreću nije bilo putnika.

Saobraćaj je prekinut na putu Arhangelos-Malona, na lokaciji Etonas, zbog odrona velike stene koja je oštetila kolovoz i zaštitnu ogradu.

Gromovi palili kuće, pijavice divljale u moru, zatvorene škole

Iz bezbjednosnih razloga privremeno je zatvoren most koji spaja magistralni put sa naseljem Arhangelos.

U Jalisu je udar groma izazvao požar na kući, koji je prošao bez težih posledica, dok je drugi grom oštetio električne instalacije javnog servisa ERT za Južni Egej, zbog čega je program privremeno prekinut. Na području Arhangelosa uočena je i dvostruka morska pijavica, ali ona nije izazvala materijalnu štetu.

U prekidu je javni prevoz u samom gradu Rodosu, na relaciji do luke Akandija, kao i na liniji Rodos-Faliraki. Škole na Rodosu i Simiju danas su zatvorene, a na Rodosu ne rade ni opštinski sportski objekti, muzička škola i radionice. Zatvoreni su i arheološki lokaliteti, kao i muzeji.

Izuzetno jake kiše i grmljavinske oluje pogodile su danas i sjeverni dio Rodosa. Prema podacima meteoroloških stanica Nacionalne opservatorije u Atini, na mjernoj stanici na Rodosu je u periodu od 06.30 do 12.50 sati izmjereno čak 202 milimetra padavina, dok je ukupan nivo padavina od početka dana dostigao 264 milimetra.

Zasijedao Komitet za procjenu rizika

Iako nevrijeme u većini krajeva slabi, u istočnim i južnim djelovima Grčke do kasnih večernjih sati očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je ministar civilne zaštite. Istovremeno, u Egejskom moru nastavljaju da duvaju olujni sjeverni i sjeveroistočni vjetrovi snage do 9 bofora.

Komitet za procjenu rizika održao je hitnu sjednicu pod rukovodstvom generalnog sekretara civilne zaštite Nikosa Papaevstatijua i u prisustvu ministra za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelosa Turnasa.

Prema procjenama stručnjaka, najteže vrijeme očekuje se:

na Eviji

Sporadima

u Magneziji

na Kritu

i Dodekanezu

Poplave, rušenje stabala i evakuacija naselja na Eviji

Vatrogasna služba u Atici i na Eviji primila je ukupno 58 poziva za intervenciju do šest ujutru. U Atici je zabilježeno 38 poziva, a na Eviji 20 poziva.

Nešto pre 12.30 sati preko sistema 112 naređena je hitna evakuacija stanovnicima naselja Makrikapa na Eviji, koji su upućeni da se povuku ka mestu Psahna zbog izlivanja rijeke. Ranije ujutru slično upozorenje poslato je i mještanima mjesta Politika. Zbog izlivanja rijeke Kireas prekinuta je drumska veza sjeverne Evije sa Halkidom.

Traži se vanredno stanje na Skijatosu

Velike štete pretrpio je i Skijatos, gdje je sistem 112 aktiviran dva puta. Gradonačelnik Todoris Cumas izjavio je da je zatraženo uvođenje vanrednog stanja.

"Kiša i vjetar ne prestaju. Uklanjamo nanose sa glavnih saobraćajnica. Bilo je oborenih stabala, a bujica je odnijela dva automobila. Škole ne rade. Izgleda da intenzitet polako opada", rekao je Cumas, napomenuvši da je oštećeno između 40 i 50 lokala i od 15 do 20 privatnih kuća.

Kod ostrva Peristera u blizini Alonisosa nasukala se jedrilica pod grčkom zastavom sa dva člana posade, pri udarima vjetra od 8 bofora. Posadu je uspješno evakuisalo privatno plovilo na kojem su se nalazili pripadnici Obalske straže i prevezlo ih u luku Alonisos.

U Saronskom zalivu saobraćaju samo pojedini klasični putnički trajekti, dok su hidrogliseri obustavljeni. U prekidu je i linija Palukija (Salamina) - Kamatero (Pirej). Iz luke Rafina jutros su isplovila tri broda, uz najavu nove procjene stanja posle 16 sati.

U prekidu su i lokalne trajektne linije Prinos-Kavala, Agija Marina-Nea Stira i Arkica-Edipsos. Putnicima se savjetuje da prije polaska obavezno kontaktiraju lučke kapetanije i agencije radi informacija o izmjenama i otkazivanjima plovidbe.

(Blic/MONDO)