Incident je prijavljen u vodama sjeverno od Madinat eš Šamala, a prema prvim informacijama na brodu je bilo više povrijeđenih. Nadležne službe pokrenule su istragu o napadu.

Izvor: UKMTO

Prema podacima britanske Pomorske trgovinske agencije (UKMTO), večeras je tanker pogođen sa više projektila sjeverno od Katara. Vlasti istražuju incident, dodaje se u saopštenju.

UKMTO je saopštio da je izvještaj o incidentu primljen oko 51 nautičku milju (94 kilometra) sjeverno od Madinat eš Šamala u Kataru, oko 20 časova.

"Tanker je, prema prijavi, pogođen sa više projektila. Prijavljeno je više povrijeđenih osoba", saopštio je UKMTO.