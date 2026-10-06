Bivši šef njemačke obavještajne službe BND, August Haning, uhapšen je zbog špijunaže i odavanja državnih tajni. Mediji ovaj slučaj nazivaju najvećim špijunskim skandalom vijeka u Njemačkoj.

Izvor: Gladys Chai von der Laage / imago stock&people / Profimedia

August Haning je bio na čelu njemačke spoljno-obavještajne službe (BND) od 1998. do 2005. godine. Prema navodima njemačkih medija, pod istragom je zbog sumnje da je odavao državne tajne i radio kao agent. Policija je uhapsila bivšeg šefa BND-a, Augusta Haninga, pod sumnjom za špijunažu, saopštilo je u utorak savezno tužilaštvo, piše DW.

Haning je bio šef ove agencije od decembra 1998. do novembra 2005. godine, prije nego što je prešao u Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje je radio kao državni sekretar do novembra 2009. godine.

Prema saopštenju tužilaštva, on se suočava sa optužbama koje uključuju navodnu špijunažu protiv države, odavanje državnih tajni, pokušaj izdaje i rad kao agent tajne službe.

U saopštenju se dodaje da je uhapšen i bivši visokopozicionirani službenik BND-a zbog sumnje da je tokom više od jedne decenije Haningu dostavljao stotine poverljivih dokumenata u zamjenu za novac.

Glavna politička urednica DW-a Mihaela Kifner, izvještavajući sa vladine konferencije za štampu o ovom hapšenju, opisala je slučaj kao "najveći špijunski skandal vijeka u Njemačkoj koji se odvija u realnom vremenu". Šta još znamo o istrazi?

Policija je uhapsila Haninga rano u utorak u njegovoj kući u Nordvaldeu, blizu zapadnonemačkog grada Minstera, prema informacijama koje prenose mediji WDR, NDR i Zidojče cajtung.

Haningov navodni saučesnik, koji je identifikovan samo kao Manfred D. u skladu sa njemačkim zakonima o privatnosti, priveden je u Bavarskoj.

Vlasti su vršile pretrese na imanjima obojice osumnjičenih, kao i u Berlinu, naveo je tužilac.

Tokom Haningovog mandata na čelu obavještajne službe, Manfred D. je bio šef njegovog kabineta. Kasnije je takođe radio pod Haningom u Ministarstvu unutrašnjih poslova sve do 2009. godine.

On se suočava sa optužbama za "pomaganje i podstrekavanje u pokušaju izdaje i špijunaže protiv države".

Tužilaštvo navodi da su njih dvojica sklopila ovaj dogovor 2010. godine.

Od 2012. do marta 2026. godine, Manfred D. je bio šef kabineta nekolicini uzastopnih direktora BND-a, gde je imao pristup ogromnom broju poverljivih dokumenata, stoji u saopštenju tužilaštva.

Dodaje se da se veruje da je Manfred D. Haningu predao oko 2.000 dokumenata, uključujući poverljivi materijal, barem do sredine 2022. godine.