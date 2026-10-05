Avion kompanije Britiš Ervejz proglasio je vanredno stanje nakon iznenadnog poniranja iznad Irske. Vraća se nazad ka Londonu.

Izvor: Screenshot/Youtube Evening Standard

Avion kompanije Britiš Ervejz preusmjeren je nazad ka Ujedinjenom Kraljevstvu samo sat vremena nakon početka leta za Čikago, pokazuju podaci sa sajtova za praćenje letova.

Let BA295 proglasio je vanredno stanje u vazduhu nakon iznenadnog i naglog poniranja dok je letio iznad Irske, piše Mirror.

Avion Boing 777-200ER poletio je sa Terminala 5 Aerodroma London Hitrou u 11:50, uz predviđeno trajanje leta od osam sati i 40 minuta do Međunarodnog aerodroma Čikago O'Her (ORD). Oko sat vremena nakon poletanja, dok se nalazio na visini krstarenja od 37.000 stopa (oko 11.200 m), avion je navodno naišao na problem i proglasio vanredno stanje.

Podaci o praćenju leta pokazuju da je letjelica naglo ponirala sa visine krstarenja na oko 9.000 stopa (oko 2.700 m) dok je bila iznad Irske.

Za avion Boing 777-200ER navodi se da je napravio "iznenadno i naglo poniranje" dok je danas popodne letio iznad Irske.

Prema navodima portala Erlajv, avion je i dalje u vazduhu iznad centralne Irske i nastavlja pravo dok posada koordiniše korake sa kontrolom letenja. Priroda vanredne situacije za sada još nije jasna.

Radar za praćenje letova prikazuje da avion pravi polukružno okretanje

Let BA295 proglasio je vanredno stanje i napravio polukružno okretanje iznad Irske oko 12:50, nakon iznenadnog i naglog poniranja, prema podacima o praćenju leta.

Avion je bio oko sat vremena u letu čije je planirano trajanje 8 sati i 40 minuta do Međunarodnog aerodroma Čikago O'Her (ORD).

Prema podacima portala Flajtradar, letjelica je naglo spustila visinu krstarenja na oko 9.000 stopa dok se nalazila iznad Irske.

Avion BA295 se sada vraća na London Hitrou.