Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) pronašle su i neutralisale skoro četiri tone eksplozivnog materijala, uglavnom amonijum nitrata, u blizini pograničnog grada Hula na jugu zemlje.

Izvor: Tweet/Clash Report/Screenshot

Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) pronašle su skoro četiri tone eksplozivnog materijala, uglavnom jedinjenja amonijum nitrata, u napuštenim rezervoarima u blizini pograničnog grada Hula na jugu Libana, saopštio je danas UNIFIL.

"Mirovne snage su pronašle 385 kontejnera eksplozivnog materijala tokom rutinske inspekcije napuštene zgrade. Nakon procjene rizika, stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih sredstava UNIFIL-a neutralisali su materijal na licu mjesta i uklonili prijetnju", navodi se u saopštenju.

"Svaka bezbjedno uklonjena eksplozivna pretnja doprinosi bezbjednijim uslovima za naše operacije i dugoročnoj stabilnosti u južnom Libanu", rekao je komandant misije UNIFIL-a, general-major Diodato Abanjara.

Prijetnja mirovnim snagama i civilima

UNIFIL kaže da je materijal otkriven tokom pojačanih patrola i čišćenja terena nakon nedavnog smanjenja nasilja na jugu Libana. Neeksplodirana ubojna sredstva i drugi opasni materijali tamo i dalje predstavljaju prijetnju mirovnjacima i civilima koji se vraćaju svojim kućama, javlja Index.

Ova objava dolazi nekoliko dana prije šeste godišnjice eksplozije u luci Bejrut. U toj eksploziji 4. avgusta 2020. godine, više od 220 ljudi je poginulo nakon detonacije oko 2.750 tona nepravilno skladištenog amonijum nitrata, a veliki dio libanske prestonice je uništen.