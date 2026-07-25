Holandski turista (41), otac troje djece, nestao je u jezeru Komo nakon što je skočio u vodu kako bi spasio sina koji je počeo da se davi.

Izvor: Youtube/ Italy Together

Četrdesetjednogodišnji holandski turista, otac troje djece, nestao je oko podneva u subotu na jezeru Komo nakon što je skočio za svojim sinom kako bi ga spasio od davljenja, izviještava Korijere dela Sera.

Spasilačke ekipe su mobilisane nakon što su primile poziv oko 12:30 časova. Holanđanin je bio u čamcu sa svojom djecom, uzrasta 6, 8 i 16 godina. Najstariji sin je zaplivao u jezeru i u jednom trenutku počeo da se davi. Otac je potom zaronio da ga spasi, ali on nije izronio.

Korijer izveštava da su uplašena djeca na čamcu uspela da privuku pažnju obližnjih čamaca. Dijete koje se davilo je izvučeno iz jezera i nalazi se u dobrom stanju. Potraga za ocem je, međutim, još uvijek u toku.

Operaciju koordinira Lučka uprava, a učestvuju vatrogasci, obalska straža i karabinjeri. Muškarac je navodno iznajmio čamac za vožnju jezerom tokom svog odmora, prenosi Korijere dela Sera.