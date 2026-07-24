Smijenjen tužilac Međunarodnog krivičnog suda, Karim Kan

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Tužilac Međunarodnog krivičnog suda, Karim Kan, smijenjen je sa funkcije nakon što je nadzorno tijelo suda utvrdilo da je počinio ozbiljan prekršaj u vezi sa optužbama za seksualno zlostavljanje.

Države članice MKS-a glasale su u petak za smjenu britanskog tužioca u neviđenom potezu kojim se završava štetna epizoda za sud dvije godine nakon što su optužbe prvi put iznijete.

Prema izvorima upoznatim sa rezultatom, 82 od 125 zemalja članica suda glasale su za smjenu Kana na posebnom sastanku u sedištu UN u Njujorku.

Glasanje sledi nakon dugotrajnog disciplinskog postupka u kojem su ispitane optužbe za zlostavljanje, koje je iznela žena koja je radila za Kana u MKS-u.

Kan je više puta negirao optužbe, koje uključuju tvrdnje da se tokom dužeg perioda bavio prisilnim i nekonsenzualnim seksualnim ponašanjem. Njegovi advokati su kritikovali disciplinski postupak kao proceduralno nepravedan.

Istaknuti britanski advokat izabran je 2021. godine na devetogodišnji mandat rukovodeći tužilačkim odeljenjem suda, koje je zaduženo za istragu i izvođenje pred sud pojedinaca optuženih za zločine.