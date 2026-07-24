Rumunski borbeni avion F-16 oborio je neidentifikovani dron koji je ušao u vazdušni prostor zemlje

Izvor: Profimeda

Rumunski borbeni avion F-16 oborio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u vazdušni prostor Rumunije, saopštio je predsjednik te zemlje Nikušor Dan, što predstavlja najnovije narušavanje vazdušnog prostora članice NATO-a.

"Jutros oko 11 časova rumunski pilot u avionu F-16 oborio je dron koji je ušao u vazdušni prostor naše zemlje" napisao je Dan na društvenoj mreži "Iks".

On je naveo da se incident dogodio iznad nenaseljenog područja, zbog čega je pilot mogao da obori letjelicu bez opasnosti po stanovništvo.

O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un pilot F-16, deasupra județului Buzău. Primele imagini din zona unde a fost doborâtă.https://t.co/r9feMQVyxNpic.twitter.com/50hfPbXDmI — TVR Info (@StirileTVR)July 24, 2026

"Područje je bilo nenaseljeno, pa je pilot mogao da obori dron bez ikakvog rizika. Timovi nadležnih institucija trenutno pretražuju teren kako bi utvrdili sve okolnosti incidenta" dodao je Dan. On nije precizirao porijeklo bespilotne letjelice.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je dron oboren u blizini mjesta Padina, u okrugu Buzau, na istoku zemlje.

Rumunija, članica NATO-a i Evropske unije, dijeli oko 650 kilometara kopnene granice sa Ukrajinom, a njen vazdušni prostor više puta su narušili ruski dronovi otkako je Moskva 2022. godine počela napade na ukrajinske luke u okviru invazije na Ukrajinu.

Krajem maja jedan dron udario je u stambenu zgradu i tom prilikom povrijedio dvije osobe. To je bio prvi slučaj tokom rata u Ukrajini da je pogođeno gusto naseljeno područje neke članice NATO-a i da su tom prilikom povrijeđeni civili.