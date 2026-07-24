Posmrtni ostaci još 22 bebe pronađeni su ispod šljunkom prekrivenog prilaza na mjestu nekadašnjeg doma časnih sestara u Tuamu u Irskoj.

Izvor: ITV News/Youtube/printscreen

Posmrtni ostaci još 22 bebe pronađeni su na mjestu nekadašnjeg doma "Sveta Marija" za majke i djecu u Tuamu, u irskom okrugu Golvej, saopštili su istražitelji.

Time je broj pronađenih kompleta posmrtnih ostataka porastao na 99, od kada je pretraga lokacije počela prošlog jula.

Ostaci pronađeni ispod prilaza za vozila

Najnoviji ostaci pronađeni su između 1. i 15. jula, na području koje je bilo prekriveno šljunkom i korišćeno kao prilaz za vozila. Na površini nije bilo nikakvih oznaka koje bi ukazivale na to da se ispod nalaze grobovi.

Kancelarija direktora ovlašćene intervencije u Tuamu (ODAIT), koja vodi pretragu, saopštila je da su pronađeni posmrtni ostaci beba sahranjenih u kovčezima i da se ručno iskopavanje nastavlja.

Prikupljeno je još sedam referentnih uzoraka DNK, čime je njihov ukupan broj povećan na 62.

Istražitelji, uz podršku međunarodnih stručnjaka, pokušavaju da utvrde identitet djece koja su umrla u domu između 1925. i 1961. godine.

Šta su bili domovi za majke i bebe?

Domovi za majke i bebe bile su ustanove u koje su u Irskoj smještane mlade trudnice, često pod pritiskom lokalnog sveštenstva.

Žene bi se u tim ustanovama porodile, nakon čega su odvajane od djece koja su davana na usvajanje.

U evidencijama umrlih iz doma "Sveta Marija" navodi se da su djeca umirala od neuhranjenosti, malih boginja, tuberkuloze i drugih bolesti koje su u to vrijeme bile široko rasprostranjene.

Dom za neudate majke i njihovu djecu vodile su časne sestre iz katoličkog reda "Bon Secours Sisters".

Istoričarka otkrila podatke o 796 djece

Istraživanje koje je 2014. godine predvodila lokalna istoričarka Ketrin Korles ukazalo je na to da je tokom 36 godina u kanalizacionom sistemu nekadašnje ustanove sahranjeno 796 beba i male djece.

Komisija je 2017. godine u podzemnim rezervoarima sa više odvojenih komora, smještenim ispod memorijalnog vrta, pronašla "značajnu količinu" posmrtnih ostataka djece i beba.

Direktor ODAIT-a Danijel Meksvini rekao je da su istražitelji, koristeći urbanističku mapu okruga Golvej iz sedamdesetih godina, pretragu počeli izvan memorijalnog vrta.

"Ovde smo pronašli 99 kompleta posmrtnih ostataka, sahranjenih veoma blizu jedni drugima", rekao je Meksvini.

Svaki grob mora posebno da se istraži

Meksvini je objasnio da velika koncentracija posmrtnih ostataka predstavlja izuzetno težak zadatak za istražitelje.

"Posmrtni ostaci sahranjeni su veoma blizu jedni drugima, što pretragu čini izuzetno zahtjevnom. Svaki grob predstavlja poseban arheološki kontekst i na taj način mora da bude istražen", naveo je on.

Na drugom kraju lokacije istražena je velika površina na kojoj nisu pronađeni nikakvi posmrtni ostaci.

Viša forenzička savjetnica ODAIT-a Nijam Mekala rekla je da pretragu dodatno otežava činjenica da se lokacija nalazi unutar stambenog naselja.

Rezervoar sa komorama u kojem su pronađeni ostaci nalazi se na dubini većoj od tri metra. Sastoji se od 20 pojedinačnih komora postavljenih jedne uz drugu.

Irska se izvinila zbog postupanja prema ženama i djeci

Irski premijer Mišel Martin izvinio se 2021. godine u ime države zbog odnosa prema ženama i djeci smještenim u ovakvim ustanovama širom zemlje.

Istragom je utvrđeno da je u 18 analiziranih domova za majke i bebe umrlo približno 9.000 djece.

(Sky News/Mondo)